Des centaines de chiens accompagnés de leurs propriétaires brandissent des pancartes dans la rue pour soutenir des associations ukrainiennes

Des centaines de chiens et leurs propriétaires se sont mobilisés pour soutenir les animaux qui subissent de plein fouet la guerre en Ukraine. L'objectif est de véhiculer des messages de paix, mais aussi de récolter des fonds pour des associations.

Envolons-nous de l'autre côté de la Manche pour découvrir un évènement marquant. Claire Hagen, 33 ans, a retroussé ses manches pour aider des associations en Ukraine avec sa chienne de 9 ans, Millie. « Après avoir décidé que je ne pouvais plus rester sans rien faire et simplement regarder, j'ai commencé à rechercher des organisations caritatives avec lesquelles je pourrais entrer en contact pour aider », a déclaré la Londonienne au quotidien britannique Mirror.

Auteures du mouvement Dog Protests, la trentenaire et sa boule de poils ont brandi des pancartes dans la rue afin d'inviter d'autres personnes à se joindre à elles. « Make love, not war » (« Faites l'amour, pas la guerre ») ; « Paw-lease, stop war » (un jeu de mots signifiant « s'il vous plaît, arrêtez la guerre ») sont autant de slogans ayant interpellé les passants.

« Diffuser des messages positifs »

« J'ai trouvé en ligne l'association caritative Network for Animals, qui a récemment acheté des ambulances spécialisées pour secourir les chats et les chiens dans les zones de conflit, a expliqué Claire, ils ont également un programme pour financer les gardiens en Ukraine qui essaient de nourrir les animaux dans les rues et dans les refuges. » La femme et son amie à fourrure ont réussi à collecter des milliers de livres pour cet organisme visant à sauver les animaux qui se retrouvent, malgré eux, au cœur de la guerre.

Et la petite « manifestation » orchestrée par le duo a conquis des centaines de personnes. D'autres propriétaires de chiens du monde entier ont envoyé à Claire des photos et des vidéos de leurs animaux de compagnie avec des pancartes. Les hashtags #dogprotests et #dogwithsign affluent sur Instagram.

« Je veux rassembler les gens et faire une différence, a confié l'instigatrice du mouvement, près de 100 chiens se sont impliqués jusqu'à présent et je veux atteindre 500. » Pour ce faire, la Londonienne a visité des parcs locaux pour inviter des maîtres et leurs compagnons à 4 pattes à rejoindre sa campagne. « Nous utilisons des chiens pour diffuser des messages positifs pour une bonne cause, a estimé Claire, je voulais faire quelque chose, et parfois donner de l'argent ne suffit pas. »

© @dogprotests / Instagram

À l'heure actuelle, la trentenaire se concentre sur la collecte de fonds pour les associations ukrainiennes, mais espère par la suite pouvoir soutenir d'autres organisations.