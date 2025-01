Des bénévoles affrontent le chaos pour sauver des poneys menacés par les incendies

Au cours des incendies qui ravagent la Californie aux États-Unis, 2 poneys d’une association ont été perdus. Avec l’aide de plusieurs personnes, les animaux ont heureusement été retrouvés et mis en sécurité, pour le plus grand bonheur de leurs bienfaiteurs.

Récemment, le Philozoia Animal Rescue a perdu plusieurs structures, dont son ranch, lors des incendies dévastateurs en Californie. Sur Instagram, l’association a déclaré avoir fait tout son possible pour évacuer ses petits protégés et réalisé plusieurs allers-retours alors que les flammes s'approchaient dangereusement.

Lors de l’évacuation, 2 poneys ont toutefois manqué à l’appel, comme le rapporte un article paru sur le site Lady Free Thinker le 11 janvier 2025. Dans le cadre de l’opération de sauvetage, l’organisme a demandé de l’aide à Sammy Zablen, membre d’In Defense of Animals (IDA) et de son équipe, mais aussi à Advanced Fire Rescue et Lifesavers Wild Horse Rescue.

Des poneys introuvables

Normalement, le trajet pour se rendre sur les lieux qui devait prendre 20 minutes a duré plus de 3 heures en raison du chaos. De nombreux arbres et autres débris obstruaient notamment la route.

Lorsqu’ils sont enfin arrivés sur place, les sauveteurs ont découvert que les poneys avaient disparu. Ils leur ont donc laissé de quoi se nourrir et s’abreuver pour les attirer. Les bons samaritains ont également « versé de l’eau sur le toit pour éviter de nouveaux incendies ».

Les animaux sont en sécurité

Heureusement, les équipes de secours ont réussi à retrouver les 2 poneys manquants et à les récupérer pour les mettre en sécurité.

Plus tôt dans la journée, l’association avait évacué un cochon et 38 chiens. À l’heure actuelle, elle cherche de l’aide pour placer certains canidés âgés. Malheureusement, l’ensemble des installations de Philozoia Animal Rescue a été détruit à cause du feu. « La reconstruction de leur centre de sauvetage sera longue », écrivent nos confrères d’outre-Atlantique.

« La dévastation de ces incendies est inimaginable, et les animaux sont souvent les victimes les plus vulnérables », conclut la présidente d’In Defense of Animalis.