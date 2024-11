De nombreux propriétaires font tout leur possible pour sauver la vie de leurs chevaux menacée par un incendie

Nancy Reeves garde ses équidés dans un ranch à Somis, une communauté de cavaliers. Récemment, un incendie a éclaté à 3 km de là. « Nous savions que le feu allait atteindre le sommet de la colline. Nous avons décidé de nous enfuir par nos propres moyens », déclare-t-elle à VC Star.

En raison du danger qui rôdait, Nancy et d’autres personnes des ranchs de la région se sont précipités pour sauver leurs animaux. Ces derniers ont été transportés au parc des expositions du comté de Ventura.

Dans l’après-midi du mercredi 6 novembre, plus de 30 chevaux, 15 chèvres et une poignée de moutons ont été évacués vers les écuries du site. Cette opération de sauvetage a été coordonnée par les services animaliers locaux.

© VC Star

« Ils traitent nos animaux comme des rois »

Après avoir frôlé les flammes, les animaux se sont reposés dans leurs abris. En plus de Nancy Reeves, plusieurs propriétaires de chevaux ont partagé leur histoire. Une dénommée Stephanie, qui travaille comme infirmière et loge son cheval dans le même ranch, a reçu un appel concernant l’incendie. Elle a donc quitté son lieu de travail pour récupérer son fidèle compagnon en urgence.

Une autre femme, nommée Morgan, gère un centre équestre non loin du lieu où le feu a vu le jour. « On pouvait voir les flammes depuis la route », confie-t-elle. Elle s’est ruée sur place pour sauver ses animaux.

© VC Star

A lire aussi : Parti disperser les cendres de son animal bien-aimé sur le Toit du monde, un homme rencontre un chien à 3 pattes et décide de changer sa vie

Alors que le danger approchait et que sa famille la pressait de partie, elle a dû laisser certains équidés dans une clôture à l’écart des arbres. Ce sont les services animaliers qui ont pris le relai pour les mettre en sécurité au parc des expositions du comté de Ventura.

De nombreuses personnes ont loué les efforts des sauveteurs. « Ils traitent nos animaux comme des rois », indique Nancy Reeves. En plus des chevaux et du bétail, d’autres représentants de la gent animale ont été sauvés comme des chiens, des chats, des lapins et des oiseaux.