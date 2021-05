Depuis qu’il a ouvert les portes de sa maison aux chiens en détresse, ce couple en a sauvé des milliers

En sauvant des centaines de chiens après le passage de l’ouragan Katrina en 2005, Danny et Ron ont décidé de continuer sur cette voie. Ils ont fait de leur maison un refuge où les canidés en difficulté sont chaleureusement accueillis et reçoivent tout le soin qu’ils méritent.

Il y a 16 ans, l’ouragan Katrina s’abattait sur le Sud et l’Est des Etats-Unis, faisant de nombreuses victimes et causant d’importants dégâts matériels. Touchés par le sort des animaux qui s’étaient retrouvés sans foyer après le drame, Danny Robertshaw et Ron Danta avaient pris en charge 600 chiens.

Le couple, qui vit à Wellington dans l’Etat de la Floride, n’a jamais cessé de venir en aide aux chiens en détresse depuis. En 2008, ils ont fondé le Danny and Ron’s Rescue dans leur propre maison.

A ce jour, ils ont ainsi sauvé plus de 12 500 chiens maltraités, abandonnés ou affamés, comme le rapporte CBS 12.

L’opération de 2005 « nous a donné le désir d’en faire plus. Cela n’a fait que se développer dès lors. Et quand nous regardons en arrière, nous ne pouvons pas croire que nous avons fait cela », confie Ron Danta.

Dans leur sanctuaire, chaque chien se sent en famille, aimé et entouré. Les animaux ne vivent pas dans des boxes ou des cages, mais évoluent librement au sein de la propriété. Un environnement qui « aide vraiment les chiens des usines à chiots victimes d'abus à sortir de leur carapace ».

« Faire en sorte que les gens puissent adopter un chien et que des chiens puissent avoir une maison »

Les quadrupèdes y sont tous stérilisés, vaccinés et identifiés, avant de rejoindre leurs nouvelles familles respectives.

« Notre mission, c’est de faire en sorte que les gens puissent adopter un chien et que des chiens puissent avoir une maison. Nous faisons notre possible dans ce sens », explique, pour sa part, Danny Robertshaw.

Tous 2 reçoivent régulièrement des messages de remerciement de la part d’adoptants. Certains reviennent même au Danny and Ron’s Rescue pour adopter un autre chien.

Danny Robertshaw et Ron Danta n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin et ont même préparé l’avenir. Leur propriété continuera d’accueillir les chiens dans le besoin lorsqu’ils ne seront plus de ce monde.

Par ailleurs, depuis 5 ans, Danny and Ron’s Rescue est en partenariat avec Meals on Wheels, une banque alimentaire de la région, pour offrir des repas et des accessoires pour chiens et chats aux maîtres en situation précaire.

L’engagement de Danny Robertshaw et Ron Danta leur a également valu de faire l’objet d’un documentaire. Intitulé « Life in The Doghouse », il est arrivé sur Netflix en juin 2019.