Depuis leur première rencontre, ce Shetland et ce Terre-Neuve ont noué une amitié inébranlable

Leur amitié est aussi improbable que touchante. Sutton est un jeune poney, Dom un chien Terre-Neuve, et tous 2 s’adorent au point de ne plus pouvoir se passer l’un de l’autre. Leurs propriétaires sont ravis d’être les témoins privilégiés de leur merveilleuse relation.

Emma Bone, 33 ans, et son mari Mark, 40 ans, sont les heureux maîtres de 8 imposants et magnifiques chiens de race Terre-Neuve, qu’ils élèvent dans leur propriété de Hexham dans le comté de Northumberland (Nord de l’Angleterre). La famille compte également un membre très spécial ; un poney Shetland de 4 mois appelé Sutton.

Comme le raconte Metro, le jeune équidé est arrivé au foyer le 19 septembre 2021. Sa rencontre avec l’un des canidés, répondant au nom de Dom, a été un véritable coup de foudre. Les 2 animaux, bien qu’appartenant à des espèces différentes, sont devenus inséparables dès le moment où ils se sont vus.



Inséparables depuis leur rencontre

Depuis, Dom et Sutton passent leur temps à s’échanger les manifestations d’affection, à prendre leurs repas ensemble et à faire leurs siestes côte à côte. Sans oublier les promenades et les jeux qu’ils prennent plaisir à partager tours les jours.

« Nous ne savons pas vraiment si Sutton pense que Dom est un cheval, ou si Sutton pense qu'il est un chien, ou peut-être un peu des deux, explique Emma Bone. C’est incroyable, et cela me fait tellement plaisir de les voir ensemble ».



Le poney Shetland et le Terre-Neuve ne se connaissent que depuis peu, mais ils sont déjà les meilleurs amis du monde. Tout porte à croire que leurs liens ne feront que se consolider avec le temps. Leur propriétaire en est persuadée : « Nous avons hâte de voir comment leur relation se renforce et se développe », confie-t-elle, en effet, à ce propos.

