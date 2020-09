Démantèlement d'un trafic de chiens en Irlande, les policiers saisissent 32 animaux prêts à être vendus 120 000 euros !

Alors que les vols de chiens sont en augmentation en Angleterre depuis le mois de mars, le trafic d’animaux de compagnie se poursuit de l’autre côté de la mer d’Irlande. Il y a quelques jours, la police irlandaise a justement saisi une trentaine de canidés volés et qui étaient destinés à la revente.

Dans la banlieue de Dublin, capitale de l’Irlande, un domicile concentrait l’attention de la police depuis un certain temps. Les enquêteurs avaient été informés que la propriété en question, située à Swords, abritait probablement une activité de revente de chiens volés, rapporte The Epoch Times.

Forts de ces informations, les policiers ont obtenu un mandat et ont ainsi pu effectuer une descente le 22 aout dernier à la mi-journée. Ils y ont effectivement découvert des animaux dérobés et qui étaient prêts à être « écoulés » de manière illégale. Ils allaient probablement être vendus en ligne ou via d’autres circuits illicites. Les trafiquants espéraient en tirer un total de 120 000 euros.

Les forces de l’ordre y ont saisi 32 chiens : 24 Teckels, 4 Carlins, 3 Chihuahuas et un Jack Russell Terrier. Ils ont tous été placés à la fourrière d’Ashdown, le temps pour les autorités de retrouver leurs propriétaires respectifs pour les leur restituer et de boucler l’enquête.

C’est An Garda Síochána (le service de police irlandais) qui a livré ces informations via les réseaux sociaux, notamment Facebook, le lendemain de l’opération.

3 semaines plus tôt, le 1er août, une autre perquisition avait permis aux policiers de découvrir 10 chiens présumés volés à Rathkeale, ville située à près de 200 km à vol d’oiseau au sud-ouest de Dublin. Il s’agissait d’animaux appartenant à des races très recherchées sur le marché : Labrador-Retriever, Springer Anglais, Setter Anglais, Cavalier King Charles Spaniel, Husky Sibérien…

La police irlandaise a réitéré son appel à la vigilance lors des opérations de ventes et d’achats d’animaux de compagnie. Elle invite les propriétaires à pucer leurs chiens – comme l’exige la loi – et à sécuriser leur domicile, ainsi que les acquéreurs à s’assurer de la bonne foi du vendeur.

A lire aussi : Jaloux de l'arrivée d'un chiot dans sa famille, ce Dogue Allemand a une manière hilarante pour capter l'attention de sa maman

Ces coups de filet récents font écho à l’inquiétude grandissante en Angleterre, où le nombre de vols de chiens est en nette augmentation depuis le début du confinement. L’une des hypothèses avancées pour expliquer cette tendance est, justement, le trafic ayant lieu en Irlande.