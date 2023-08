Découvert dans un état épouvantable, un chien trouve du réconfort dans les bras d'un couple aimant

Nul ne connaît réellement le passé d’Elton, un chien retrouvé en piteux état dans les rues du Pays de Galles. Ce qui est certain, en revanche, c’est que ce chien a cruellement manqué d’amour et de soins. Heureusement, ses anges gardiens n’étaient pas bien loin.

En juillet dernier, les bénévoles de l’association Friends of Animal Wales (Pays de Galles) faisaient la rencontre d’Elton : un chien âgé d’un an et demi, qui avait été laissé à l’abandon par ses anciens détenteurs et découvert dans un état « horrible ». L’animal semblait en si grande détresse qu’il a dû être reçu par un vétérinaire dans l’immédiat.

Eileen Jones, fondatrice de Friends of Animal Wales, a décrit ce cas comme un exemple parmi tant d'autres d'un « niveau sans précédent de maltraitance et de négligence », expliquant que le refuge est « submergé par un tsunami d'animaux non désirés et abandonnés ».

Des mois de rétablissement

Chez le vétérinaire, Elton a été toiletté pendant de longues heures, puis il a été examiné pour s’assurer de son bon état de santé. Peu de temps après, il a rejoint un foyer d’accueil, à Wenvoe, et y est resté pendant quelques mois. Il a ensuite été proposé à l’adoption, rapporte le Wales Online.

Kathryn Howells et son mari, Geoff, ont eu le cœur brisé lorsqu’ils ont entendu parler de l’histoire d’Elton. Le couple, originaire de Caerphilly, avait déjà sauvé 6 chiens par le passé, et a décidé d’offrir une nouvelle vie à Elton. Le croisé Bichon frisé / Shih Tzu a ainsi pu quitter son foyer d’accueil et rejoindre une famille attentionnée pour le reste de sa vie.

« C'est comme si tous ses anniversaires et tous ses Noëls étaient arrivés en même temps »

Kathryn est revenue avec émotion sur cette adoption. « Il ressemblait beaucoup à mon Bichon, Rolo, en termes de comportement, de personnalité et de tout le reste, et j'ai pensé qu'ils feraient probablement un joli duo. Nous avons fait une demande d’adoption et nous l'avons eu. »

« J'ai été très triste d'apprendre ce qui lui était arrivé avant que nous ne le prenions, c'était tout simplement horrible. Je ne comprends pas pourquoi les gens prennent des animaux s'ils ne veulent pas s'en occuper correctement, mais c'est une autre histoire. Nous sommes de tout cœur avec lui. »

Rebaptisé Freddie, le canidé s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement, et ne quitte jamais son meilleur ami, Rolo. « Il est très heureux, c'est comme si tous ses anniversaires et tous ses Noëls étaient arrivés en même temps, parce qu'il n'a jamais vécu à l'intérieur, et qu'il n’a jamais connu le confort d’un lit ou d’un canapé, lui qui fut tant maltraité dans le passé », a conclu Kathryn.