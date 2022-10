De nombreux animaux de compagnie sauvés après le passage de l’ouragan Ian transférés dans des refuges épargnés par la catastrophe

L’ouragan Ian a engendré des dégâts considérables. Des chiens et des chats se retrouvent donc sans domicile fixe. Certains proviennent de refuges, d’autres de propriétaires qui ont tout perdu et qui se voient contraints d’abandonner leurs bêtes pour leur offrir un futur meilleur.

L’association Mercy Full Project, située à Tampa (Floride - États-Unis) se démène depuis le passage de l’ouragan Ian pour venir en aide aux animaux dans le besoin.

Leur refuge a en effet été épargné par la tempête et peut donc recueillir des chiens et des chats qui ont perdu leurs repères et parfois leurs maîtres.

Les bénévoles ont d’abord évacué un toutou nommé Benji du chenil de Port Charlotte qui n’a toujours pas d’électricité ni d’eau courante à ce jour.

Depuis, ils ne cessent de s’aventurer plus loin dans les zones les plus durement touchées pour mener à bien leur mission.

« Lundi, nous sommes allés sur l’île Pine Island grâce à des personnes qui nous ont gentiment prêté leurs bateaux. Nous avons sauvé 12 canidés parce que leurs propriétaires n'avaient plus de maison », a expliqué Heydi Acuna, la fondatrice de l’organisation, à ABC Action News.

Un triste constat

Si Heydi et ses acolytes pensaient secourir des animaux de refuge ou errants, ils se sont vite aperçus que des propriétaires qui ont tout perdu n’ont d’autre option que de les abandonner ou de les confier un temps pour leur offrir des soins et un toit sur la tête.

« Il est donc important d'être ce soutien pour eux. Si nous pouvons aider en gardant leurs compagnons à 4 pattes en sécurité jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied, nous serions ravis de le faire », a ajouté la jeune femme.

La communauté se serre les coudes. De nombreuses personnes font des dons monétaires, permettant de payer les traitements vétérinaires, ainsi que de nourriture et d'accessoires. Le Mercy Full Project reçoit donc de tous les États-Unis des sacs de croquettes, des paniers, des jouets, etc.

Certains chiens et chats sont d’ores et déjà proposés à l’adoption et attendent sagement au refuge de Tampa de rencontrer leurs nouveaux maîtres.

Pendant ce temps, ils peuvent compter sur l’amour des bénévoles investis qui luttent sans relâche pour qu’ils bénéficient d’un futur heureux et oublient la terrible catastrophe qu’ils ont vécue.