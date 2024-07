De joyeuses nouvelles de Grizz, le chien blessé par balle qui avait perdu foi en l’être humain

Il aura fallu des mois aux sauveteurs de Grizz pour le capturer. L’animal, en grande souffrance physique et psychique, n’avait confiance en personne. Toutefois, malgré tout ce qu’il a vécu, son grand cœur l’a poussé à emprunter le chemin de la résilience. Son avenir s’annonce radieux, car les dernières nouvelles sont réconfortantes !

Les membres du Croghan Dog Control, association de sauvetage basée à New York (États-Unis), peuvent se féliciter. Il y a quelques semaines encore, ils persévéraient pour secourir Grizz, un chien blessé. Aujourd’hui, leurs efforts ont payé car le toutou a obtenu la plus belle des secondes chances : il a trouvé sa famille pour la vie après avoir séjourné au refuge Lewis County Humane Society.

Rappelez-vous, le pauvre chien avait été aperçu il y a quelques mois par des témoins. Si plusieurs personnes s’étaient mobilisées pour le secourir à l’époque, aucune d’entre elles n’était parvenue à le capturer, car il était beaucoup trop craintif. Toutefois, il nécessitait d’être examiné par un vétérinaire, parce qu’il était apparu avec une plaie inquiétante au niveau de la poitrine.

Un passé traumatisant

Après de nombreux efforts, le sauveteur Jay Steiner et sa compagne étaient parvenus à l’attraper. Un vétérinaire l’avait alors ausculté et avait déduit qu’une balle provenant d’une arme à feu avait traversé son organisme, lui laissant une grosse blessure en haut du torse. Il a été soigné pour celle-ci et s’est doucement rétabli.

La boule de poils a ensuite intégré son box au sein duquel elle a pu se remettre de ses émotions. Elle a vite constaté que les personnes qui l’entouraient ne voulaient que son bien et s’est progressivement ouverte aux autres. Finalement, il n’y avait pas une once de rancœur en elle : « Jusqu'à présent, il a aimé tout le monde et tous les animaux qu'il a rencontrés » écrivait un porte-parole sur Facebook.

Lewis County Humane Society / Facebook

Il était donc prêt à tourner la page sur son passé pour écrire un nouveau chapitre de son histoire. S’il a d’abord peiné à trouver sa perle rare, le chien de 2 ans a finalement séduit une famille qui lui a offert sa chance. En effet, 7 News annonçait la bonne nouvelle le 25 juin dernier : Grizz a été adopté ! Sa nouvelle propriétaire a promis de partager fréquemment de ses nouvelles à tous ceux qui ont suivi son histoire.