Le sauvetage de Grizz, un chien errant effrayé et blessé, repéré après des mois de traque

Pendant plusieurs mois, Grizz a échappé aux pièges tendus par les sauveteurs et était inatteignable. Extrêmement craintif, il ne se laissait pas approcher, mais avait pourtant grand besoin de soins médicaux. Un couple s’est alors donné pour mission de le capturer par tous les moyens.

À Watson, dans l’État de New York (États-Unis), Jay Steiner et son épouse se sont démenés pour secourir un chien en détresse. Membres bénévoles de l’organisme Croghan Dog Control, ils ont pris la responsabilité de le capturer après qu’un appel à l’aide ait été lancé. Ils ont dû élaborer un stratagème pour arriver à leurs fins.

Il faut dire que le canidé, ultérieurement nommé Grizz, n’avait aucune envie de se laisser faire. En réalité, il était effrayé à l’idée de se faire attraper par des humains : « Grizz courait depuis des mois, restant dans la même zone mais ne laissait personne s'approcher à moins de 100 mètres de lui sans s'enfuir, il était terrifié » rapportait un porte-parole de l’association Lewis County Humane Society.

Une santé préoccupante

Au total, 4 mois sont passés sans pouvoir attraper Grizz, puis l’animal est réapparu avec une plaie profonde au niveau de la poitrine. Il avait cruellement besoin de soins médicaux et sa capture était devenue urgente. Jay Steiner et sa femme ont élaboré un piège différent des précédents et ont ajouté de la nourriture jour après jour à l’intérieur jusqu’à ce que le chien y entre.

Le quadrupède a finalement été capturé quelque temps plus tard à 4 heures du matin. Quand le couple est venu à sa rencontre, Grizz était particulièrement ravi de le voir : « Il a couru vers ma femme tout heureux de la voir en remuant la queue. C'est presque comme s'il était heureux d'être trouvé » témoignait Jay, relayé par 7 News.

Une immense reconnaissance

Après ce moment d’émotion, Grizz a été conduit chez un vétérinaire afin d’être soigné pour sa blessure. Il avait reçu une balle au niveau de la poitrine, ce qui expliquait sa plaie béante. Par chance, il est passé entre les mains d’une équipe qualifiée et a pu être sauvé.

Il a fini par rejoindre le refuge Lewis County Humane Society au sein duquel il a fait l’unanimité. En effet, Grizz est adorable avec l’ensemble du personnel. Il n’a pas eu une vie facile, mais a probablement compris que l’avenir s’annonçait radieux. Il profite donc du quotidien avec ses bienfaiteurs en attendant de trouver sa famille pur la vie.

