Dans le Var (83), une intervention des gendarmes et de la SPA permet de sauver 3 chiens enfermés en cage et vivant dans des conditions indignes

Alertés par plusieurs signalements, les gendarmes et la SPA du Var (83) sont intervenus pour secourir 3 chiens vivant dans des conditions difficiles. Grâce à une action rapide et coordonnée, les animaux ont pu être pris en charge et mis en sécurité, ouvrant la voie à une nouvelle vie. Deux d’entre eux ont même déjà trouvé une famille aimante !

Parfois, il suffit d’un simple signalement pour changer la vie d’animaux en détresse. C’est précisément ce qui s’est passé dans le Var (83), où plusieurs alertes préoccupantes ont conduit les gendarmes du Peloton motorisé de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à intervenir au domicile d’un particulier. Accompagnés de la SPA du Var, de la brigade territoriale et de plusieurs partenaires locaux dont la police municipale, ils ont mené une opération de contrôle qui allait permettre de venir en aide à plusieurs chiens, comme le rapporte Var Actu.

Des conditions de vie indignes

Dès leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont été confrontées à une situation particulièrement difficile et émouvante. Les 3 chiens étaient maintenus dans des conditions de vie jugées incompatibles avec le bien-être animal : enfermés en cage, attachés en permanence et évoluant dans un environnement insalubre, au milieu de leurs excréments.

© Gendarmerie du Var

Face à cette réalité préoccupante, une prise en charge rapide s’est imposée comme une priorité. Afin de garantir la sécurité immédiate des boules de poils, une solution a heureusement pu être trouvée sur place grâce à la cession volontaire des 3 chiens au profit de la SPA du Var.

Désormais à l’abri, les toutous ont pu recevoir les soins, l’attention et l’accompagnement dont ils avaient besoin pour retrouver confiance et envisager un avenir plus doux et plus serein.

© Gendarmerie du Var

Des suites judiciaires

À la suite de cette intervention, une procédure judiciaire a également été engagée à l’encontre du propriétaire, puisque plusieurs infractions relatives à la détention d’animaux ont été relevées par les forces de l’ordre.

Si le volet judiciaire suit désormais son cours, cette intervention a surtout permis une issue positive pour les boules de poils concernées : les 3 toutous ont en effet pu être sauvés, et 2 d’entre eux ont même déjà rejoint une famille d’adoption, où ils se portent bien aujourd’hui.

© Gendarmerie du Var

Au-delà de ce sauvetage, les autorités ont tenu à rappeler l’importance des signalements dans la lutte contre la maltraitance animale. Chaque alerte peut en effet permettre une intervention rapide et éviter que des animaux ne restent dans des situations de souffrance.

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La Gendarmerie du Var a aussi souligné que cette mission faisait pleinement partie de ses engagements, en lien étroit avec la SPA du Var et l’ensemble des partenaires mobilisés sur le terrain, dont la coordination a été essentielle au bon déroulement de l’opération. Une belle mobilisation pour offrir à ces 3 chiens une nouvelle chance dans la vie bien méritée.