Les Cuisinés Hamiform ont mis l'eau à la bouche des testeurs de Pets Genius !

Les maîtres ayant postulé pour la troisième campagne de Pets Genius ont fait tester à leur fidèle compagnon 5 recettes de Cuisinés de la marque Hamiform (valeur unitaire de 2,80 €). Après avoir reçu gratuitement leurs victuailles, les fins gourmets ont flatté leur gourmandise en jouant les goûteurs.

Verdict ? Les répondants ont accordé la note de 4,2/5 à cette gamme d’aliments ! Elle est ainsi éligible au Label Pets Genius, un guide référant à destination des consommateurs qui leur permet d’identifier un produit comme étant l’un des meilleurs du marché.

Au total, 96 % des testeurs recommandent les Cuisinés Hamiform pour petits chiens. 87 % d’entre eux ont observé la satisfaction de leur poilu, et affirment qu’ils ont répondu à leurs attentes.

@rubisthecavalier

Les Cuisinés Hamiform sont plébiscités par les testeurs de Pets Genius

À travers les avis déposés dans le cadre de cette troisième campagne de test sur Pets Genius, les maîtres ont fait l’éloge des Cuisinés Hamiform ! « J’ai trouvé les produits très adaptés pour mon chien, de bonne qualité et avec des super packagings, indique Chloé, qui partage sa vie avec Cookie, le fait que ce soit made in France, sans additif, sans conservateur et sans colorant est vraiment un plus quand on a un petit chien qui peut facilement avoir des problèmes digestifs avec certaines marques. »

« Bon produit, bel emballage, odeur agréable. Tina a adoré », poursuit une autre testeuse. Julie, l’adoptante d’une boule de poils nommée Craquotte s’est dite « très agréablement surprise par la qualité du produit ». Elle ajoute : « Packaging super sympa, facile à refermer si l'animal ne mange pas la boîte en une fois. Odeur très différente également des autres marques et semble plus naturelle. Ayant plusieurs animaux à la maison, Craquotte a dû partager, car tous ont été conquis par le produit ! »

Pour certains, comme la maîtresse d’Ul’Wïny, les Cuisinés Hamiform ont aussi tendance à mettre l’eau à la bouche de l'Homme : « J'ai l'impression d'avoir des pots d'apéro à toaster tellement c'est appétissant, même pour l'humain ! Mon chien qui boude énormément la nourriture a adoré et en a même réclamé à nouveau ! Je suis agréablement surprise de la qualité des produits ! J'ai aussi beaucoup apprécié les chiens différents sur les boîtes pour chiot/adulte/sénior ! Concernant la composition analytique, la ration journalière et la conservation, c'est très bien écrit ! »

@lunadogandco

Cuisinés Hamiform : des repas complets pour les petits chiens

Les Cuisinés concoctés par Hamiform constituent des repas complets pour nos fidèles compagnons à 4 pattes. Adaptés aux chiots, aux adultes et aux seniors, ils sont fabriqués à partir de morceaux nobles (dinde, canard, thon, sardine) et de légumes.

Dénués de conservateurs, d’additifs et autres facteurs d’appétence, ils sont conditionnés dans un pot en verre refermable ainsi que recyclable.

