On a trouvé les croquettes idéales pour réduire votre impact environnemental !

Nos adorables compagnons à 4 pattes ont besoin d'une alimentation équilibrée et de qualité pour rester en bonne santé. La viande a souvent une place de choix dans leur menu. Il est possible, pourtant, d'offrir des croquettes végétales à nos animaux de compagnie adorés, tant qu'elles leur fournissent tous les nutriments nécessaires. L'entreprise innovante Edgard & Cooper a pour objectif de réduire son empreinte carbone.

Le régime flexitarien a le vent en poupe, et pas seulement dans nos assiettes. Nos amis à fourrure ont droit, eux aussi, à de délicieux petits plats composés de légumes et de fruits frais. Complets et parfaitement équilibrés, ils s'avèrent d'excellents cocktails nutritifs pour l'animal.

La marque belge Edgard & Cooper, connue pour son large éventail de croquettes pour chiens et chats regorgeant d'ingrédients naturels, a ajouté une nouveauté, et pas des moindres, à son catalogue. Les experts ont concocté une recette de croquettes végétales.

Les croquettes végétales d'Edgard & Cooper pour adopter un régime flexitarien en toute sérénité

Allier saveur et bienfaits

Chez Edgard & Cooper, bien-être, santé et plaisir gustatif sont au cœur des préoccupations. Cette année, l'entreprise a une nouvelle fois joué la carte de l'innovation en proposant une nourriture à base de légumes et de fruits frais.

Les 2 nouveaux produits proposés sur le marché, disponibles en 2 saveurs (carotte et courgette ; betterave et citrouille), apportent une ribambelle de bienfaits à votre chien. Les herbes, les légumineuses, les pommes de terre, le riz et les fruits garantissent l'apport idéal en protéines, acides aminés, glucides et vitamines essentiels à l'organisme.

Grâce au choix judicieux d’aliments variés et de qualité, l'apport en protéines végétales se révèle être tout aussi optimal qu'une recette à base de viande fraîche.

Votre hôte gourmand, en plus de se lécher les babines, fera le plein d'énergie au quotidien. Les aliments naturels ingérés assureront également la croissance des muscles et faciliteront la digestion.

Choisir la meilleure solution pour son chien

Il y a comme un petit air de printemps dans la nouvelle formule d'Edgard & Cooper. En l'adoptant, plusieurs choix s'offrent à vous.

Soit vous mélangez les croquettes végétales à de la viande, soit vous optez pour un régime à base de verdures uniquement, et ce quelques fois par semaine ou en permanence.

La deuxième solution suggère une période de transition d'au moins 4 jours. Le système digestif de votre protégé doit s'habituer à cette nouvelle alimentation.

Une politique qui vise à préserver l'environnement

Réduire la consommation de viande, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre

Le saviez-vous ? Les croquettes végétales ne sont pas seulement bonnes pour votre chien, mais plus globalement pensées pour la planète. Pour limiter le changement climatique, prise de conscience et action sont de mise. Et nos animaux de compagnie ont un rôle à jouer.

La production d'aliments pour nos compagnons à 4 pattes génère en moyenne 106 millions de tonnes d'émissions de CO 2 par an, révèle une étude relayée par l'Université d'Édimbourgh. En élaborant les croquettes végétales, Edgard & Cooper produit 43 % de dioxyde de carbone en moins que celles à base de viande, indique un rapport publié en 2020.

Un emballage biodégradable pour prendre soin de la planète

Et ce n'est pas tout ! La société a plus d'un tour dans son sac.

Pour une approche plus respectueuse de l'environnement, les emballages des produits sont réalisés à partir de papier recyclable. Cette opération a permis d'économiser plus de 9 millions de sacs en plastique à ce jour.

Le prochain objectif est l'utilisation d'emballages entièrement réutilisables, recyclables ou compostables. Cette initiative fait partie de la stratégie Zero Pawprint Plan, qui permettra à l'entreprise d'avoir un impact positif sur la planète.

Fidèle à sa personnalité innovante, Edgard & Cooper ambitionne d'atteindre l'objectif « zéro carbone » d'ici 2025.

Les croquettes végétales d'Edgard & Cooper sont disponibles sur le site web de la marque, ainsi qu'en magasins, en sacs de 1 kg (8,95 €) ; 2,5 kg (21,95 €) ; 7 kg (49,95 €) ou 12 kg (79,95 €).