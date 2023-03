Critiquée pour son apparence, cette chienne de refuge ne parvient pas à trouver la famille de ses rêves

Dutchess est arrivée dans un refuge des États-Unis l’année dernière : l’Orange County Animal Services. Cette chienne pleine d’amour est née avec de légères malformations sous les yeux, aussi appelées kystes dermoïdes, comme le rapporte People.

Malgré cette différence, Dutchess n’a jamais manqué de joie de vivre, bien au contraire : « Elle adore tout le monde. Elle est toujours de bonne humeur et pleine d’espoir. Dutchess ne connaît pas de mauvais jour », se sont exprimés les bénévoles sur Facebook.

Une boule de poils victime de la méchanceté humaine

Cette chienne, pourtant « douce, gentille et intelligente », ne séduisait pas les potentiels adoptants. La raison ? Ils étaient repoussés par son apparence, et ne lui accordaient aucune attention. D’autres étaient beaucoup plus durs à son égard, et faisaient preuve d’une véritable méchanceté, comme s’en souviennent les bénévoles.

Orange County Animal Services / Facebook

« Elle est si laide », « Mais qu’est-ce qu’elle a ? », « Elle est aveugle ? », « Combien cela va-t-il me coûter ? », « Elle ne trouvera jamais de famille » font partie des terribles commentaires émis à son sujet.

Cette situation a suscité la colère de nombreux internautes sur Facebook, en plus de provoquer l’indignation des bénévoles au quotidien : « Cela nous brise le cœur. Dutchess est une chienne incroyable, et nous la trouvons très jolie. Nous ne devrions pas dire aux gens de ne pas juger un animal par son apparence », ont-ils déclaré.

Les internautes l’ont aidée à tourner la page

L’histoire de Dutchess est devenue virale sur le réseau social. Elle est arrivée jusqu’aux oreilles de Rescue Dogs Dream, Inc., une association lui ayant offert une famille d’accueil aimante le temps de son adoption. Dutchess n’a pas tardé à y devenir la plus heureuse des chiennes. « Elle se sent comme chez elle », a-t-on pu lire sur Facebook.

Rescue Dogs Dream, Inc. / Facebook

Quelques jours plus tard, Dutchess a été opérée : « Bien qu’ils ne soient pas dangereux, ses kystes ont été retirés, puisqu’ils se trouvaient dans son champ de vision et devaient être un peu inconfortables pour elle, car elle n’aimait pas que nous les touchions. » La chienne s’est remise de cette intervention chirurgicale avec sérénité, aux côtés de sa maman d’accueil.

Un « happy ending » bien mérité

Pendant tout ce temps, les demandes d’adoption se sont accumulées ! Il faut dire que de nombreuses personnes étaient tombées sous le charme de Dutchess. Une fois rétablie, elle a rejoint le foyer idéal, et les bénévoles n’auraient pas pu rêver d’un meilleur « happy ending » pour elle.

Rescue Dogs Dream, Inc. / Facebook

« Dutchess, renommée Lena, se porte à merveille dans sa nouvelle maison. On ne s’attendait pas à ce qu’elle ait un tel succès sur les réseaux. Ses nouveaux maîtres sont tombés fous amoureux d’elle. Lena adore jouer et passer du temps avec eux. C’est une chienne merveilleuse » ont-ils écrit sur Facebook. Une issue qui réchauffe les coeurs !

Rescue Dogs Dream, Inc. / Facebook