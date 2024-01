Course contre la montre pour sauver la vie d'un chien qui a cédé à la gourmandise le lendemain de Noël

« Le lendemain de Noël, je ne me sentais pas bien, car j’étais malade et je me suis couchée assez tôt, explique Bethany, l’adoptante d’Alfie, sur le site web de Vets Now, vers 6 heures du matin, j’ai été réveillée par Alfie qui aboyait frénétiquement. Je suis allée voir ce qu’il se passait et j’ai découvert qu’il avait été accidentellement enfermé dans le salon, où il y avait une scène de chaos. »

Au grand dam de son humaine préférée, le Teckel de 7 ans avait englouti plusieurs barres de chocolat noir, ainsi qu’un panettone (brioche de Noël traditionnelle italienne) composé de raisins secs. Ces aliments, avalés en grande quantité, risquaient de l’empoisonner !

Consciente du danger, Bethany a immédiatement contacté l’équipe de Vets Now pour obtenir de l’aide. Peu de temps après cet appel au secours, le chien s’est retrouvé à l’hôpital vétérinaire de Glasgow. Il a été admis en urgence.

© Vets Now

« Nous sommes très heureux d'avoir pu l'aider »

Après avoir été soigneusement examiné par les professionnels de la santé animale, le fin gourmet a bénéficié d’un traitement adéquat pour débarrasser son estomac des toxines. Grâce à la réactivité de sa propriétaire, la boule de poils a pu être prise en charge rapidement et a été sauvée !

Une heure plus tard, le quadrupède ayant frôlé la catastrophe est rentré à la maison avec son petit sachet de comprimés. « Si Bethany s'était abstenue d'appeler, les conséquences pour Alfie auraient pu être très graves. Nous sommes très heureux d'avoir pu l'aider », écrivent les membres de l’équipe sur le site web de Vets Now.

© Vets Now

Bethany a indiqué que son fidèle compagnon ne commet jamais de méfait en sa présence. Toutefois, elle sait pertinemment qu’il faut garder un œil sur lui, car « si vous allez dans une autre pièce ou si vous lui tournez le dos pendant une seconde », Alfie en profite pour voler de la nourriture !

Cette histoire nous rappelle à quel point il est important de ne jamais laisser traîner des sucreries et autres aliments nocifs, quand un animal de compagnie égaye notre foyer. Un accident peut arriver tellement vite…