Chiens, chats, oiseaux : chez Guilbert Propreté, les animaux de compagnie sont accueillis à bras ouverts

Le phénomène « pets at work » a le vent en poupe. De plus en plus de sociétés ouvrent désormais leurs portes aux animaux de compagnie. Alors qu'il s'agit d'une nouveauté pour certains, chiens, chats et autres petites bêtes sont familiers aux collaborateurs de l'entreprise Guilbert Propreté depuis longtemps. Marie Mallozzi (assistante de ressources humaines) et Camille Lassalle (directrice des ressources humaines) ont murmuré à l'oreille de Woopets quelques anecdotes sympathiques.

Guilbert Propreté, ce nom est bien connu dans le secteur du nettoyage industriel. Fondée en 1958 et basée à Bondy (Île-de-France), l'entreprise, qui compte actuellement 2 900 employés, a toujours été dirigée par des membres de la famille Guilbert. En effet, ces derniers se passent les rênes de génération en génération. Mais les murs du siège social abritent bien plus que des collaborateurs.

Boules de poils remuant joyeusement la queue, créatures aux longues moustaches ronronnant de plaisir et compagnons à plumes sifflotant de manière guillerette s'invitent régulièrement dans les locaux. Chez Guilbert Propreté, les animaux de compagnie ont tout le temps été accueillis à bras ouverts.

« Les dirigeants de la société sont toujours venus naturellement accompagnés de leurs animaux au travail », a expliqué Marie Mallozzi, fille de Mme Guilbert, laquelle amenait régulièrement son Golden Retriever, aujourd'hui décédé.

Une société où les animaux sont rois

Chiens, chats et même oiseaux ont une place de choix. Parmi ce beau petit monde, on compte notamment les canaris du directeur des travaux exceptionnels. Le nid douillet de ces volatiles au plumage éclatant a été installé dans son bureau, véritable « volière » sécurisée où ils peuvent parfois virevolter librement. « J'ai des souvenirs d'enfance : il avait même des petites souris avant, a confié notre interlocutrice avec nostalgie, je venais au travail uniquement pour les voir. »

Un autre habitué de la maison apporte une belle touche de gaieté au sein de la compagnie. Son prénom ? Max. Ce Boxer, connu pour « obéir au doigt et à l'œil à son propriétaire » (qui n'est autre que le directeur des travaux exceptionnels), amuse souvent la galerie. Il faut dire que ce toutou a un goût prononcé pour une activité bien particulière : le skateboard.

Dès que son accessoire fétiche est ruiné, ses fans n'hésitent pas à lui en offrir un nouveau. « Il a vraiment été adopté par tous les collaborateurs, a expliqué Marie Mallozzi, il est accepté comme Lova, la Cane Corso qui, elle, va rester greffée aux jambes de sa maîtresse. »

© Guilbert Propreté

Marcel, la nouvelle mascotte de l'entreprise

Ce n'est pas tout : la société Guilbert a récemment écrit une nouvelle page de son histoire. Un soir de novembre, des membres de l'équipe ont découvert avec surprise un chat confortablement installé sur une chaise de bureau. Le félin, qui était passé par une fenêtre ouverte, a décidé d'y déposer ses valises et n'est jamais reparti. Bien sûr, des démarches ont été effectuées pour retrouver ses éventuels propriétaires, des démarches qui se sont avérées stériles.

2 mois plus tard, soit le 20 janvier 2022, l'orphelin a reçu une puce électronique et a officiellement été baptisé Marcel Guilbert. Naguère destiné à une vie d'errance, le chat a déniché la maison parfaite. Gamelles, panier, friandises, cette nouvelle mascotte possède tous les accessoires nécessaires à son épanouissement.

« Le dernier parti des bureaux est chargé de vérifier s'il a à boire, à manger et s'il va bien. Le premier arrivé le matin fait pareil, a indiqué Marie Mallozzi à Woopets, il y a toujours du monde du lundi au samedi midi. Le dimanche, il y a une tournée. » En période de vacances, c'est tout un planning qui est mis en place pour subvenir aux besoins de Marcel. Ainsi, chaque membre de cette grande famille donne un coup de patte. Un dévouement admirable et inspirant !

Les bienfaits des animaux de compagnie au travail

Marcel, Max, Lova, Aslan, Oulanka, Murphy, Phantom... derrière ces jolis petits noms se cachent des âmes remplies d'amour, qui illuminent chaque pièce dans laquelle elles se trouvent.

Chez Guilbert, ce n'est plus à prouver : la présence des animaux sur le lieu de travail renforce les liens entre les collaborateurs et crée une ambiance chaleureuse. C'est également un stress en moins, sachant que ces adorables membres à part entière de la famille n'attendent pas seuls à la maison le retour de leurs humains préférés. Au cours de la journée, les travailleurs prennent soin de leur partenaire canin ou félin, et profitent des pauses pour prendre l'air en leur compagnie.

Antistress, vecteurs de communication, sources d'inspiration, nos poilus sont reconnus pour avoir une incidence positive sur notre corps. Un concept testé et approuvé par le groupe Guilbert depuis de nombreuses années...