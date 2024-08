Considéré comme le chien le plus négligé du refuge, ce croisé Bouledogue Américain ne perd pas l’espoir de trouver enfin sa famille pour toujours (vidéo)

Comment ne pas craquer devant la frimousse tachetée de Stanley ? Ce jeune croisé Bouledogue Américain de presque 2 ans est pourtant devenu le « chien le plus négligé » du refuge de la Humane Society of Broward County en Floride (États-Unis). Pris en charge en tant que chien errant en mai dernier, Stanley a un passé plutôt mystérieux. Ce n’est pas pour autant qu’il ne mérite pas un avenir lumineux !

Un incroyable compagnon de vie

Pour offrir davantage de visibilité à ce gentil chien qui retient peu l’attention des adoptants, les bénévoles du refuge ont partagé quelques images de Stanley sur les réseaux sociaux.

Ce toutou présenté avec humour comme étant « moitié chien, moitié vache » à cause de son joli pelage tacheté noir et blanc a de nombreux atouts pour plaire. « Stanley est un garçon solide de 27 kg et il est très excité par ses promenades », ont expliqué les bénévoles dans la légende de la vidéo. « Il est très curieux et renifle tout lors de ses promenades ! »

humanebroward / Instagram

On apprend également que Stanley sait s'asseoir pour recevoir des friandises et qu’il souffre de la dirofilariose. Il reçoit d’ailleurs un traitement pour cette maladie et le refuge s’engage à continuer à le traiter gratuitement même après son adoption. L’idéal pour Stanley serait de trouver une maison avec une cour clôturée, afin qu'il puisse courir et jouer, puis rentrer à l'intérieur et se blottir sur le canapé.

Une nouvelle qui brise le cœur

Cette vidéo relayée par PetHelpful a brisé le cœur de bien des internautes. Nombre d’entre eux ne pouvaient pas croire que Stanley n'avait pas encore été adopté.

« Comment le précieux Stanley pourrait-il être négligé ? », s'est ainsi demandé quelqu’un dans la section des commentaires.

« Il a l'air super mignon - très spécial ! J'espère qu'il sera vu et sauvé par quelqu'un de génial », a ajouté quelqu'un d'autre. C’est en effet ce que nous souhaitons tous à ce gentil chien qui mérite de trouver enfin le bonheur dans un foyer aimant pour toujours.