Condamné à être paralysé toute sa vie, un jeune Berger Allemand réalise une métamorphose surprenante (vidéo)

Le jeune Ricky a connu des débuts difficiles dans la vie. Il est né avec un syndrome qui paralyse ses pattes arrière, et qui l’empêche de se déplacer correctement. Bien entouré, le Berger Allemand s’est battu pour sa guérison, et aujourd’hui, ses efforts semblent enfin porter leurs fruits.

L’histoire du petit Ricky commence mal, mais elle finit par être un véritable message d’espoir. Ce jeune Berger Allemand, victime du « straight leg syndrome », est né avec des pattes arrière complètement raides. Pendant de longs mois, Ricky n’a pas réussi à les bouger ou à les plier. Les déplacements simples de la vie quotidienne ont toujours été une épreuve pour lui.

Cette maladie est rare, et on ignore à ce jour ce qui peut en être la cause. Selon les propos rapportés par Newsweek, il n’y aurait aucun médicament et aucune intervention chirurgicale qui permettrait de guérir de ce syndrome. Rien de tout cela n’est très rassurant pour le petit Ricky – et pourtant, une vidéo publiée sur TikTok le 2 janvier dernier prouve le contraire.

Un toutou qui déjoue tous les pronostics

Sur le compte @rockyivanov, on constate le progrès réalisé par le Berger Allemand en un an de temps. 2022 a mal commencé pour le jeune Ricky, qui avait beaucoup de difficultés à se déplacer, et qui traînait ses pattes derrière lui. Le toutou a suivi des séances de physiothérapie et d’hydrothérapie, et au fil des mois, il s’est véritablement métamorphosé.

Ce chien anciennement paralysé a peu à peu su se servir de toutes ses pattes. « Nous sommes si fiers de notre bébé » ont écrit ses maîtres sur le réseau social. À la fin de la vidéo, on le voit même courir et jouer dans la neige. L’avenir s’annonce très bon pour Ricky, et son évolution a mis du baume au cœur de nombreux internautes, comme on a pu le lire parmi les commentaires : « Il est si fort ! » ; « Tu peux le faire, mon grand. Ne lâche rien ! » ; « C’est un vrai petit battant ».

Ricky démarre l’année 2023 du bon pied. Ses maîtres sont certains qu’il fera des merveilles dans les mois à venir. Espérons que l’amour et le courage lui permettent de venir à bout de cette maladie.