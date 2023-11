Les défis des propriétaires pour la santé de leur chien

La plupart des enquêtes et sondages au sujet de la relation humain / chien livrent le même constat ; de plus en plus de propriétaires canins perçoivent leurs amis à 4 pattes comme des membres à part entière de leurs familles. De nombreux couples choisissent même de reporter, voire de renoncer à leur projet d’avoir un enfant pour s’occuper de leurs chiens.

Ces maîtres sont conscients que la possession d’un animal de compagnie nécessite de prévoir un budget non négligeable. Entre frais vétérinaires courants et soins imprévus liés à des problèmes de santé, les dépenses peuvent représenter un véritable casse-tête financier et un réel défi. Pourtant, bon nombre de chiens ne sont pas encore assurés aujourd’hui.

Devis mutuelle chien : un outil incontournable dans ce contexte économique difficile

On assiste actuellement à une hausse significative des tarifs de soins vétérinaires et à une inflation dont l’impact est global (prix des médicaments…). Rappelons qu’une consultation classique coûte 30 euros, que la stérilisation est facturée 100 à 150 euros, la vaccination 50 à 80 euros, l’identification par puce 60 euros et le détartrage 120 à 170 euros. Ce sont là les prestations indispensables auxquelles on fait appel quand on a un chien.

Faire face aux soins vétérinaires coûteux

L’état de santé de votre animal n’est toutefois pas totalement garanti malgré vos précautions. Des imprévus, comme des accidents et des maladies, peuvent survenir. S’imposent alors des soins et examens lourds dont les prix sont assez élevés. Comptez ainsi 70 euros pour une échographie, 80 euros pour un bilan sanguin, 700 euros pour une intervention chirurgicale destinée à retirer une tumeur ou encore 1500 euros pour une radiographie.

Tout ceci montre à quel point il est important de disposer d’une assurance pour chien, gage d’un meilleur contrôle sur ses dépenses en la matière. Cependant, il n’est pas simple de choisir une mutuelle santé adaptée aux spécificités de son animal et à son budget. Comment trouver une assurance chien pas cher et répondant à vos besoins ? Comment dénicher un devis mutuelle chien optimal ? Le comparateur en ligne Mon Gustave est votre meilleur allié pour cette mission.

Mon Gustave, le comparateur malin de devis mutuelle pour chien

Souscrire une mutuelle permet de s’assurer que les frais engagés en cas de maladie, d’accident et de soins courants (stérilisation, vaccinations…) soient pris en charge partiellement ou totalement.

Un outil de choix performant face à la multitude d’offres et de critères

Choisir parmi la multitude d’offres de contrats d'assurance proposées sur le marché n’est pas une sinécure. Cette démarche s’effectue en prenant en compte différents critères. Là où certains propriétaires d’animaux domestiques privilégieront la cotisation mensuelle ou annuelle la moins chère, d’autres se tourneront vers des assurances chien chat à la franchise (reste à charge) la plus avantageuse. Soulignons, au passage, que les formules basiques comprennent généralement une franchise plus élevée que les offres d’assurance santé chien plus haut de gamme.

Comment comparer les assurances santé pour chien et quels critères prendre en compte ?

D’autres aspects peuvent vous paraître plus importants dans votre démarche visant à trouver la meilleure assurance pour la santé de votre chien ou votre chat. Comme les garanties incluses, par exemple : accident, transport en ambulance animalière, maladie…

L’ensemble des critères majeurs de choix d’assurance santé pour chien sont analysés par la plateforme Mon Gustave pour vous aider à vous orienter vers la formule la plus adaptée à vos aspirations. Comparateur de devis mutuelle chien, Mon Gustave épluche pour vous les meilleures offres d’assurances et vous met en relation avec l’assureur choisi pour bénéficier de ses conseils et souscrire à la mutuelle pour chien qu’il vous propose.

Comment ça marche ?

Cet outil permettant d’examiner et trier les devis mutuelle chien en quelques minutes est gratuit, sans engagement, sans frais de dossier et sans surcoût.

Son utilisation est extrêmement simple. Vous commencez par choisir votre produit (devis mutuelle pour chien en l’occurrence), puis vous remplissez le formulaire. Dans ce dernier, vous renseignerez quelques informations permettant à Mon Gustave comparateur assurances de vous proposer les formules répondant à vos besoins et au meilleur prix. Vous pourrez ensuite comparer les formules parmi les devis mutuelle chien proposés en toute impartialité, en vous basant sur vos priorités (tarifs, garanties…). Une fois l’assurance santé chien choisie, il ne vous reste plus qu’à souscrire en ligne ou demander à être appelé par l’assureur afin d’obtenir davantage d’informations.

Mon Gustave : quels avantages ?

Le comparateur de devis mutuelle pour chien Mon Gustave est à la fois malin et simple d’utilisation.