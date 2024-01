Comment rendre votre chien heureux ?

Pour près de 7 Français sur 10 (68%), l’animal de compagnie est vu comme un membre de la famille à part entière. De ce fait, tout propriétaire canin responsable et aimant souhaite garantir le bien-être, l’épanouissement et le bonheur de son compagnon à 4 pattes. Comment rendre son chien heureux ? Grande question, dont la réponse est à la fois simple et compliquée. Simple, car il s’agit de répondre aux besoins physiologiques et émotionnels de son loulou. Compliquée, car cela implique de s’investir quotidiennement et pendant des années. Facilitons-nous toutefois les choses en abordant les principales mesures à prendre pour faire en sorte que son chien soit heureux.

Lui aménager un espace de vie adapté

Le chien a besoin d’évoluer dans un environnement qui lui procure sécurité, calme et épanouissement. Un lieu de vie en adéquation avec ses attentes est un espace dénué de toute ce qui est de nature à nuire à sa santé et à son intégrité physique : objets pointus ou tranchants, produits ou plantes toxiques, équipements électriques non sécurisés…

Nos amis canins réclament également des coins bien à eux, où ils peuvent se reposer, dormir, observer tranquillement ce qui se passe autour d’eux et se rassurer lorsqu’ils en éprouvent le besoin. Les enclos pour chiens leur assurent tout cela à la fois, notamment s’ils passent beaucoup de temps dans le jardin. Le choix du modèle dépendra de différents facteurs : utilisation extérieure ou intérieure, taille de l’animal, temps qu’il est appelé à y passer…

Suivre sa santé

Le suivi de la santé du chien est une démarche indispensable pour lui assurer la vie la plus longue et la plus heureuse possible. Cela commence dès son plus jeune âge avec ses primo-vaccinations et ses premières visites chez le vétérinaire.

Par la suite, il doit être vu par le praticien au moins une fois par an. Cela permettra à celui-ci de détecter d’éventuels troubles à un stade précoce afin d’y remédier le plus efficacement possible.

Tout au long de l’année, c’est au maître de veiller aux soins du chien en nettoyant régulièrement ses yeux, ses oreilles et ses dents, ou encore en entretenant son pelage (brossages et bains) et ses griffes. L’inspection fréquente de sa peau, de ses pattes et les palpations (pour déceler d’éventuelles grosseurs) font également partie des bons réflexes à adopter tout au long de la vie de l’animal.

Lui offrir une alimentation de qualité

Un chien qui mange et s'hydrate bien est un chien en pleine forme et heureux. Le contenu de sa gamelle joue un rôle primordial dans son activité, sa longévité et son état d’esprit.

Là encore, le vétérinaire est d’un conseil précieux pour évaluer les besoins nutritionnels de l’animal et ainsi orienter son propriétaire vers le régime alimentaire adapté. Ce dernier doit être à la fois complet, sain et équilibré, assurant les apports nécessaires en protéines, vitamines, sels minéraux et autres nutriments dont il a besoin au quotidien.

L’alimentation du chien doit aussi répondre aux besoins spécifiques à son stade de vie (chiot, adulte, sénior), son mode de vie (sportif ou pas) et sa santé (diabète, surpoids, castré / stérilisée…).

Passer du temps avec lui et lui faire faire des rencontres

Pour être heureux, un chien ne peut pas non plus se passer d’interactions avec son maître. Les promenades, exercices, séances de jeu et câlins sont fondamentaux pour son bien-être et sa confiance, en même temps qu’ils renforcent les liens. Ce sont des moments privilégiés qui peuvent également être exploités pour lui apprendre de nouveaux tours, le stimulant tant mentalement et émotionnellement que physiquement.

Il est tout aussi important de faire en sorte qu’il rencontre autant de monde que possible, surtout durant les premiers mois de sa vie : d’autres chiens, des personnes d’âges divers, mais aussi des animaux d’autres espèces. La socialisation est un processus essentiel sans lequel l’animal risque de développer des troubles comportementaux : isolement, agressivité, peur, problèmes de propreté…