Comment les progrès technologiques améliorent-ils la santé des animaux de compagnie ? Le point de vue du Dr Bouhanna, expert en ophtalmologie vétérinaire

En tant qu’adoptant responsable, vous connaissez l’importance des rendez-vous chez le vétérinaire. Grâce aux avancées techniques, votre petit compagnon peut bénéficier de soins de qualité, et de plus en plus de professionnels se spécialisent dans un domaine précis afin de proposer une meilleure prise en charge. C’est le cas du D r Laurent Bouhanna, vétérinaire ophtalmologue et fondateur de la clinique Ophtavet. Témoin et acteur de l’évolution de la médecine animale, cet expert bouleverse les perceptions traditionnelles de la santé oculaire des animaux.

Jetons un coup d’œil sur l’évolution de la médecine vétérinaire. Depuis plusieurs années, elle connaît un développement fulgurant en termes de technicité, au point de se mettre au diapason avec la médecine humaine. Aujourd’hui, nos boules de poils adorées jouissent de soins de qualité adaptés à leur pathologie, et peuvent consulter des spécialistes en dermatologie ou encore en ophtalmologie.

Cette croissance significative se calque sur le changement du statut des animaux de compagnie dans la société. En 2023, l’être humain ne les regarde plus comme de simples outils de travail (garde, transport…), mais comme des membres à part entière de la famille.

© Ophtavet

À ce titre, les propriétaires sont prêts à mobiliser plus de moyens pour offrir à leur compagnon à 4 pattes les soins dont ils bénéficient eux-mêmes au quotidien : ils attendent autant de leur vétérinaire que de leur propre médecin.

« En 30 ans, la médecine vétérinaire s’est rapprochée de la médecine humaine, avec des appareils d’examen et de chirurgie toujours plus développés, explique le Dr Laurent Bouhanna, diplômé de l’École Nationale de Vétérinaire d’Alfort en 1994, les maîtres comprennent que pour soigner leurs animaux, il faut mettre en jeu des techniques et du matériel de pointe. »

Évolution de la médecine vétérinaire : une éclosion des progrès techniques et des spécialisations

L’avez-vous remarqué ? À l’image de la médecine humaine, la médecine vétérinaire foisonne de nouveautés. Les équipements évoluent à vitesse grand V : désormais, on retrouve le même outillage utilisé aussi bien dans les cliniques réservées aux humains que dans celles accueillant les chiens et les chats. Les innovations scientifiques et technologiques permettent d’accroître les performances des interventions chirurgicales pour nos amies les bêtes.

« À une époque, on était limité, souligne le Dr Bouhanna, qui se passionne pour l’ophtalmologie vétérinaire, maintenant, on peut annoncer un pourcentage de succès relativement précis et élevé aux propriétaires à la fin de l’examen préopératoire. Comme chez l’Homme, l’opération de la cataracte d’un animal de compagnie est notamment très codifiée. Le taux de réussite atteint 95 %. Pour d’autres chirurgies, telles que les ulcères de la cornée, les entropions ou encore les kystes iriens, on est proche du 100 %. »

Cette belle croissance ouvre de nouvelles voies aux professionnels de la santé animale, qui s’orientent de plus en plus vers des spécialités, comme l’illustre le Dr Bouhanna à travers son parcours inspirant. De généraliste, il est passé à expert en ophtalmologie vétérinaire après avoir suivi diverses formations spécifiques.

© Ophtavet

A lire aussi : La réaction touchante d’un Border Collie qui découvre sa « petite sœur » après l’accouchement de sa maîtresse (vidéo)

Ophtavet, une clinique vétérinaire aux petits soins avec les yeux des animaux

En 2022, il concrétise l’un de ses plus grands rêves en ouvrant les portes d’Ophtavet au cœur de Paris. Cette clinique unique, dédiée exclusivement à la santé des yeux de nos fidèles compagnons, est le fruit de cette superbe évolution de la médecine vétérinaire.

Au sein de l’établissement – qui s’étend sur 250 m2 – le Dr Bouhanna, sa consœur Célia Maringue et 4 auxiliaires spécialisés vétérinaires utilisent des appareils de pointe pour soigner les prunelles de leurs patients.

3 salles de consultation, 2 blocs opératoires, une salle d’examen, un chenil et une chatterie séparés, une salle de préparation et de stérilisation du matériel, mais aussi une salle de conférence pouvant recevoir 50 personnes ont été aménagés pour prendre en charge nos trésors sur pattes comme il se doit.

Plus d’infos sur ophtavet.com. Woopets vous invite également à découvrir l'interview exclusive du Dr Laurent Bouhanna en cliquant ici !