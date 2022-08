Comment éviter l'ennui et la déprime de son petit compagnon ? Découvrez les réponses lors du deuxième épisode de « La Touche Animale » !

Le 2 e épisode de « La Touche Animale », un show animé par Yoann Latouche sur l’application Brut., sera diffusé en direct ce mardi 30 août à 19h. Marion Ruffié, comportementaliste félin, ainsi que Chloé Fesch, éducatrice et comportementaliste canin, orbiteront autour du thème suivant : « Une bonne reprise en septembre pour son animal après un été à nos côtés. »

Mardi dernier, des passionnés et des professionnels du secteur animalier ont débattu sur un fléau qui revient chaque année avec son lot de martyrs : l’abandon. Constat, causes et solutions ont été mis sur la table. À la fin, les invités ont également répondu aux questions des auditeurs.

Chaque semaine, l’expert animalier et fondateur de l’agence de communication YLG, Yoann Latouche, assurera le show dédié aux amoureux du petit peuple de poilus. « La Touche Animale », diffusée en direct sur l’application Brut. et disponible en replay sur Woopets, aborde de nombreux sujets, tels que la santé, l’alimentation ou encore le bien-être de nos adorables compagnons de vie.

Grâce à l’intervention des spécialistes, les membres du public reçoivent les clés nécessaires pour prendre soin et garantir le bonheur de leurs boules de poils adorées.

Chasser l’ennui et la déprime

Le 2e volet de cette émission qui a du chien se penchera sur ce duo de questions :

Comment éviter la déprime de son animal ?

Comment occuper son compagnon à 4 pattes ?

Avec la rentrée des classes et le retour au travail en ce mois de septembre, il s’avère important d’avoir les bonnes informations en main pour s’occuper au mieux de son chat ou de son chien. Amis, aides au quotidien ou encore véritables membres de la famille, les animaux de compagnie aussi ont le droit de s’épanouir et de savourer pleinement chaque jour qui passe sans avoir à subir les affres de l’ennui, voire de la dépression.

Pour répondre à ces problématiques, Yoann Latouche a invité Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat qui aide les adoptants à comprendre et vivre heureux avec leur moustachu. Active sur la plateforme YouTube, la créatrice d’Absolument chats apporte des conseils et astuces pour tout savoir sur les félins domestiques.

Chloé Fesch, éducatrice et comportementaliste canin, sera également au rendez-vous. Fondatrice de l’entreprise Nature de Chien, elle murmure à l’oreille de nos joyeux quadrupèdes et nous accompagne dans leur parcours d’éducation.

Rendez-vous ce mardi 30 août à 19h, sur l’application Brut., pour approfondir vos connaissances dans le domaine fascinant des animaux de compagnie !