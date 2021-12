Une nouvelle collection originale de nœuds papillon et de bandanas pour sublimer votre chien le jour de Noël

© Oria & Guizmo

À l'approche des fêtes de fin d'année, vos boules de poils préférées ont autant le droit que vous d'être pimpantes. La microentreprise Oria & Guizmo propose justement des bandanas et des nœuds papillon aux chaleureuses couleurs de Noël, pour rendre votre charmante star à 4 pattes plus fringante que jamais.

Chocolats chauds, guimauves exquises, feux de bois réconfortants, guirlandes chatoyantes, sapins scintillants... Noël avance à grands pas, emmitouflé dans son magnifique manteau d'argent. C'est la période idéale pour ressortir vos plus belles tenues festives, mais aussi pour choisir l'accessoire phare qui ornera le cou de votre chien, les 24 et 25 décembre prochains.

Nœud Pain d'épices / 7,90 €

La marque Oria & Guizmo a lancé une gamme originale de nœuds papillon et de bandanas à cette occasion. Ces tissus apportent un côté chic, une touche très esthétique à votre quadrupède bien-aimé, tout en soulignant son charme naturel. Légers, peu encombrants et faciles à accrocher au collier ou au cou de l'animal, ils n'en demeurent pas moins résistants.

Andréa, la conceptrice aux doigts de fée, a imaginé une constellation de modèles, aux motifs et aux couleurs variés. Pluie d'étoiles, sucres d'orge, bonhommes en pain d'épices, il ne vous reste plus qu'à choisir un vêtement au gré de vos préférences, mais aussi en fonction de l'humeur et de la personnalité de votre partenaire canin.

Oria & Guizmo / Bandanas de Noël

Une gamme spécialement conçue pour les fêtes de Noël

Élaborés à la main à partir de tissu et de matériel de qualité, les nœuds ainsi que les bandanas de Noël d'Andréa constituent des purs produits artisanaux. Passionnée de couture et d'animaux depuis toujours, la styliste s'est inspirée de ses plus belles muses à fourrure, Oria et Guizmo, pour créer cette marque glamour. Le Berger Australien et le Carlin représentent de véritables sources d'inspiration au quotidien.

Bandana Cookies / 12,90 €

L'objectif de cet antre de la mode est de permettre aux propriétaires d'habiller leur chien sobrement et de manière originale, tout en respectant leur confort, ainsi que leur gabarit. Par conséquent, chaque pièce est disponible en plusieurs tailles, du XS au XL.

Comptez 7,90 € pour un joli nœud papillon, et 12,90 € pour un ravissant bandana. Les frais de port s'élèvent, quant à eux, à 2 €, mais se révèlent gratuits à partir de 20 € d'achat.

Nœud Christmas / 7,90 €

Un cadeau élégant qui ravira votre toutou, lequel sortira certainement du lot lors du festin de Noël ! Rendez-vous sur Oria & Guizmo pour faire vos emplettes !