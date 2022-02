Coincée dans une épaisse couche de neige, cette chienne affaiblie et déshydratée fait l'objet d'une opération de sauvetage (vidéo)

Au début du mois de février 2022, 2 hommes conduisaient sur la route Transcanadienne, lorsqu'ils ont remarqué une tache sombre sur la neige. S'agissant d'une chienne dans un état inquiétant, ils ont contacté les membres d'un refuge.

Riley ne serait peut-être plus de ce monde, si 2 hommes ne s'étaient pas arrêtés sur le bord de la route pour la sauver. La veille du sauvetage, un blizzard avait ravagé le territoire. Au matin, une épaisse couche de neige s'était formée.

La chienne, dont le passé nous est inconnu, a été retrouvée piégée dans un fossé enneigé. Affaiblie et trimballant un lourd manteau de poils emmêlés, la pauvre bête était incapable de se libérer toute seule. Les témoins de cette scène déchirante ont contacté le Steinbach and Area Animal Rescue pour obtenir de l'aide.

Michelle Neufeld et 2 autres membres du personnel se sont précipités sur les lieux : une vie était en jeu. Le groupe s'est alors frayé un chemin pour atteindre l'animal.

© Steinbach and Area Animal Rescue

Un second souffle

« Nous avions de la neige jusqu'aux genoux, il était donc très difficile de l'atteindre et il faisait extrêmement froid, mais nous avons réussi, a déclaré Michelle Neufeld au Dodo, quand nous l'avons rejointe, nous avons réalisé qu'elle était dans un état catastrophique et que tous les poils de son corps étaient emmêlés. On pouvait dire qu'elle était dans le coin depuis un moment et qu'elle avait essayé de creuser un trou pour faire un lit. »

© Steinbach and Area Animal Rescue

La chienne était trop faible pour marcher et la neige trop épaisse pour la porter. Ses sauveurs ont donc eu l'idée de la charger sur une bâche, qu'ils ont tirée jusqu'à leur véhicule. Le canidé a immédiatement été conduit dans une clinique vétérinaire. Selon le praticien, la patiente souffrait de fièvre et de déshydratation.

Après une nuit au chaud et un traitement approprié, la chienne, nommée Riley, a eu droit à une petite visite chez le toiletteur. Riley a été libérée de son fardeau : ce fut un second souffle.

© Steinbach and Area Animal Rescue

Une belle fin pour cette chienne

Après avoir vécu un calvaire, Riley a été placée en famille d'accueil. Personne n'est venu la réclamer. La chienne, qui a enfin commencé à profiter d'un abri confortable, d'une délicieuse nourriture et d'une myriade de câlins, a retrouvé son entrain.

© Steinbach and Area Animal Rescue

Cette histoire n'aurait pas pu avoir plus belle fin : sa famille d'accueil est littéralement tombée amoureuse d'elle. Riley a été adoptée ! Bien qu'elle se sente encore anxieuse en présence d'inconnus, elle se montre extrêmement affectueuse envers ses propriétaires. « Elle veut être partout où nous sommes, tout le temps, ont expliqué ces derniers, elle est assez heureuse, cependant, compte tenu de ce qu'elle a traversé. »

Riley s'adapte à sa nouvelle vie et adore passer du temps avec le chat ainsi que l'autre chien du foyer. C'est un nouveau départ.