CHUU, un podcast 100% dédié au chien pour faire le plein d’informations utiles

Amoureuse des chiens, Maud partage sa passion à travers son podcast CHUU. Différents spécialistes du monde canin y interviennent pour présenter les races et les aspects de la vie du chien, dans un ton à la fois sérieux et léger.

Vous envisagez d’adopter un chien et vous vous demandez lequel serait le mieux adapté à votre profil et votre mode de vie ? Maud et CHUU, son podcast entièrement dédié à la planète chien, sont là pour vous guider.

Une race canine y est présentée chaque mois afin de vous aider à faire le plein d’informations à son propos et de vous orienter vers le meilleur choix possible, tant pour vous que pour votre futur compagnon à 4 pattes. L’objectif de l’émission est que la cohabitation se déroule de la meilleure des manières, pour une relation maître-chien durable et harmonieuse.

Le podcast CHUU donne la parole à une variété d’intervenants, particuliers et professionnels qui partagent leur expérience et leur passion autour du monde du chien. Ils y traitent de l’ensemble des aspects de la vie de l’animal, allant de la santé à l’alimentation, en passant par l’éducation.

Les informations sont présentées dans un style mêlant sérieux et légèreté, pour une compréhension optimale.

Les podcats de l’émission sont disponibles sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Eeko et Ausha. Tous ces liens sont accessibles en cliquant ici.

CHUU podcast, c’est aussi une page Instagram suivie par près d’un millier d’abonnés et où vous pourrez régulièrement découvrir toutes les actualités.