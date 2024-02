« Chien et Chat » de Reem Kherici : Woopets a interviewé la réalisatrice avec Localiz, partenaire officiel du film

Le 14 février, alors que Cupidon s’amusait avec son arc et ses flèches à l’occasion de la Saint-Valentin, le nouveau film de Reem Kherici a officiellement débarqué au cinéma. La comédie « Chien et Chat », qui met en scène Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau ainsi que des animaux en 3D, embarque le public dans un voyage rocambolesque. En partenariat avec Localiz, expert en solutions de géolocalisation, l’équipe rédactionnelle de Woopets a interviewé en exclusivité l’actrice et réalisatrice.

À la sortie de la gare du Nord, direction le point de rendez-vous fixé avec Reem Kherici ! Accompagnés de l’équipe Localiz – partenaire du film – nous avons marché dans les rues parisiennes, sous un ciel au regard bleu aguicheur et un soleil au sourire rayonnant. Un temps chaleureux et pétillant, à l’image de notre interlocutrice.

Passionnés d’animaux, nous avons été ravis de faire la connaissance du Maine Coon majestueux de la réalisatrice, qui déambulait à nos côtés avec panache lors de la rencontre. Une race féline qu’elle affectionne particulièrement.

Au cours de cet entretien exclusif à découvrir dans la vidéo ci-dessous, Reem Kherici s’est confiée sur ses sources d’inspiration, le traceur GPS pour animaux de compagnie mis en avant dans son œuvre cinématographique et, bien sûr, sa superbe muse aux pattes de velours.

Partenaire du film de Reem Kherici, Localiz propose des traceurs GPS qui ont du chien

Braquons nos projecteurs sur Localiz, qui signe un partenariat tout sauf anodin… Après l’émission La vie secrète des chats, son traceur GPS part à la conquête du grand écran. Dans ce long métrage, le personnage interprété par Reem Kherici tente de retrouver sa starlette aux longues moustaches grâce au tracker. Une situation à laquelle de nombreux maîtres peuvent être confrontés !

Comme le rappelle la marque dans un communiqué, « ce sont près de 70 000 animaux qui ont été déclarés perdus par leurs propriétaires rien que pour l'année 2022, dont 72 % de chats ». À l’instar de l’héroïne, ils ont la possibilité de suivre précisément, en temps réel et sans limite de distance, les expéditions de leurs chers compagnons avec la technologie de pointe signée Localiz.

À l’heure actuelle, l’expert en géolocalisation propose 2 solutions au poil pour nos amis à 4 pattes, sans abonnement et sans engagement mensuel :

DogMax : adaptable à tous les chiens, il a été créé pour une utilisation quotidienne ou occasionnelle ; et possède une autonomie d'1 à 2 jours.

adaptable à tous les chiens, il a été créé pour une utilisation quotidienne ou occasionnelle ; et possède une autonomie d'1 à 2 jours. DogMax Ultra : puissant et résistant, ce collier GPS s’avère idéal pour les toutous de grande taille à l’âme aventurière et sportive. Il offre jusqu’à 7 jours d’autonomie.

puissant et résistant, ce collier GPS s’avère idéal pour les toutous de grande taille à l’âme aventurière et sportive. Il offre jusqu’à 7 jours d’autonomie. Lookat : conçu essentiellement pour les félins, ce produit garantissant 1 à 2 jours d’autonomie est né de la rencontre avec la vétérinaire Laetitia Barlerin, qui a sollicité Localiz dans le cadre du projet d’émission La vie secrète des chats.

« Chien et Chat », une comédie déjantée pour petits et grands

Visible dans les salles de cinéma depuis le 14 février 2024, la comédie Chien et Chat raconte les aventures déjantées du chiot Chichi (voix d’Artus) et de la star des réseaux sociaux Diva (voix d’Ines Reg). Les 2 boules de poils partent à la recherche de leurs maîtres respectifs, incarnés par Franck Dubosc et Reem Kherici.

Durant 1h26, les spectateurs suivent leur histoire truffée d’humour, de rebondissements et d’une louche d’émotion qui rassasie les cœurs sensibles. Mais gardons le suspense, et ne dévoilons rien de plus sur l’intrigue de ce long métrage à découvrir sur grand écran !

A lire aussi : Une chienne réapprenant à faire confiance aux humains attend sa chance au refuge pendant plus de 1000 jours

Pour en savoir plus sur Localiz et ses solutions GPS pour animaux de compagnie, cliquez ici.