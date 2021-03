Chaque jour, ce chien parcourt des kilomètres pour visiter la tombe de ce cimetière

© Sara Sechi

Alors qu’il n’avait pas vu son maître depuis des semaines et qu’il n’était pas là lors de ses funérailles, un chien a réussi à retrouver sa dernière demeure, à la grande surprise de sa famille. Depuis, il s’y rend tous les jours.

Leonardo et son chien Fulmine étaient inséparables. Ils étaient souvent blottis l’un contre l’autre et s’adoraient. Leur maison, située dans une localité rurale en Italie, était le théâtre d’une merveilleuse amitié que rien ne pouvait rompre, et qui a duré 7 ans.

Malheureusement, Fulmine a été privé de son maître. Leonardo est, en effet, décédé des suites d’une longue maladie en février dernier. Pendant son hospitalisation, la famille s’occupait du chien, mais ce dernier était chagriné de ne pouvoir être aux côtés de son propriétaire.

« A chaque fois qu'une voiture s'approchait, Fulmine courait vers le portail au cas où ce serait mon père », raconte la fille du défunt, Sara Sechi, à The Dodo.

Fulmine « est guidé par son amour pour mon père »

Le lendemain des obsèques, cette dernière et son fils se sont rendus au cimetière pour déposer des gerbes de fleurs devant le caveau familial où repose Leonardo. Lorsqu’ils sont arrivés, ils ont été surpris de constater qu’on les avait devancés ; Fulmine était là.

« Je ne m’attendais pas à l’y trouver. Il n’était pas présent lors des funérailles. Je ne sais pas comment il a su où il devait aller », confie Sara Sechi. Le chien avait retrouvé l’emplacement de la tombe de son maître, alors qu’on ne le lui avait jamais montré.

Les semaines suivantes, Fulmine a été vu à plusieurs reprises au cimetière. Sara Sechi, qui en est la nouvelle maîtresse, pense qu’il y a va tous les jours. Elle dit aimer à croire « qu’il est guidé par son amour pour [son] père. Ou que [son] père l’a guidé ».