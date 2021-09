Chaque année, une femme de 80 ans et son chien handicapé entreprennent un voyage d'environ 1 000 kilomètres à cheval

Mais si ce voyage au cœur de la lande écossaise fait rêver, il comporte parfois des points négatifs... La cavalière est consternée par la quantité de détritus abandonnés dans la nature. Certains conducteurs se montrent également peu conciliants et ne lui laissent pas la place nécessaire pour circuler en sécurité. Malgré les défis, Jane et ses compagnons n'ont pas l'intention d'arrêter leurs promenades annuelles de sitôt.

« Il y a plusieurs itinéraires différents que je peux emprunter en fonction de la météo », a-t-elle expliqué. « Je ne me soucie pas des cartes, je m'en tiens aux itinéraires que je connais. » Le petit groupe se contente de peu au cours de ce trajet. L' eau est notamment renouvelée grâce aux ruisseaux.

L'Écossaise est bien équipée. Parmi ses précieux bagages, il y a une tente, de la bonne nourriture et bien d'autres affaires pour elle et ses vieux amis à fourrure. Depuis sa première expédition il y a presque 50 ans, Jane Dotchin n'a cessé de parcourir le pays à cheval. Ce voyage épique dure généralement 7 semaines ; il lui permet de saluer les personnes qu'elle a croisées en chemin au fil des ans.

À la fin du mois d'août, elle a repris son baluchon et a grimpé sur le dos de Diamond, son cheval de 13 ans. Mais l'équidé n'était pas son unique compagnon de route. L'intrépide octogénaire a confortablement installé devant elle Dinky, son Jack Russell handicapé. Le trio inséparable parcourt ainsi 15 à 20 miles par jour (entre 24 et 32 kilomètres environ).

Tout a commencé en 1972. Jane Dotchin a équipé son cheval et a parcouru 600 miles (soit près de 965 kilomètres) sur le territoire écossais. Aujourd'hui âgée de 80 ans, l'aventurière n'a absolument pas perdu sa détermination, son courage et son goût pour le voyage. Tous les ans, elle perpétue cette tradition, malgré son âge avancé.