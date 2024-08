Cette ville lance une action inédite pour aider les propriétaires de chiens réactifs et prévenir les incidents

Faire porter un bandana jaune aux chiens qui deviennent agités dans certaines situations bien précises. L’idée a fait son chemin du côté de Vancouver, au Canada, et l’accessoire est déjà mis à la disposition des propriétaires de chiens réactifs souhaitant que les gens soient prévenus de manière simple et clair.

Certains chiens sont dits « réactifs ». La plupart du temps, ces toutous ont un comportement tout à fait normal, mais face à un stimulus donné (un humain, un autre chien, un bruit…), ils ont une réaction forte et qui n’est pas forcément de l’agressivité. Cela peut effectivement aller des aboiements à la morsure, en passant par les grognements ou même la fuite. Traumatismes, sevrage précoce, socialisation insuffisante et manque d'éducation font partie des causes de cette réactivité.

Un gros travail est nécessaire pour aider les chiens en question à surmonter ce problème. Cela passe par un long processus de désensibilisation auxdits stimuli. Entretemps, il faut évidemment continuer de les promener quotidiennement, de poursuivre leur socialisation, autrement, le trouble ne ferait que s’aggraver.

C’est justement lors de ces sorties et rencontres que ces chiens risquent de mal réagir, surtout lorsque des personnes, quoiqu’animées de bonnes intentions, s’approchent d’eux pour les caresser ou tout simplement discuter avec leurs propriétaires.

Au Canada, la ville de Vancouver (Colombie-Britannique) a lancé une initiative pour les chiens réactifs et leurs maîtres. C’est le « Yellow Bandana Project ». Elle a été présentée début août 2024 sur les réseaux sociaux, rapporte Parade Pets.

Plus de visibilité et de compréhension, moins d’incidents

Les autorités mettent ainsi à la disposition des maîtres de ces chiens des bandanas jaunes avec un pictogramme et un petit message. Le but est de permettre aux personnes qui les rencontrent de les identifier facilement et ainsi de savoir qu’ils doivent respecter une certaine distance pour ne pas déclencher de réaction.

A lire aussi : L'enthousiasme communicatif d'une chienne découvrant ses quartiers lors de son premier jour de travail auprès des pompiers (vidéo)

Le Yellow Bandana Project épargne les chiens concernés et leurs humains des situations stressantes et réduit le risque d’incident.

Il ne s’agit nullement de mettre ces animaux à l’index. Cette action vise, à l’inverse, à les aider et à leur faciliter la vie au quotidien, tout en permettant à leurs propriétaires de poursuivre le travail de désensibilisation dans les meilleures conditions.