Cette Dalmatienne découverte errante et cachectique cachait à ses bienfaiteurs un secret impliquant d'autres vies à sauver

En portant secours à une chienne extrêmement mal en point appelée Maggie, l’équipe d’un refuge s’attendait à tout sauf à devoir sauver d’autres vies en plus de la sienne. La difficulté de la mission n’a toutefois pas découragé ses bienfaiteurs.

Maggie était dans un état de maigreur extrême et sa survie sérieusement compromise au moment où elle avait été prise en charge par la Lenawee Humane Society, association dont le refuge est situé à Adrian dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis).

Chienne de race Dalmatien et âgée de 2 ans, elle avait été découverte errante, mais il s’était par la suite avéré qu’elle avait un propriétaire. Contactée, la personne en question avait signifié à l’association qu’elle ne souhaitait plus la garder.

« Je suis ici depuis environ 12 ans et c'est le pire cas d'émaciation que j'ai jamais vu », confie Marcie Cornell, directrice exécutive du refuge, à WTVG / 13Action News. Des progrès significatifs ont cependant été constatés en quelques semaines, avec une reprise progressive de poids notamment.

Maggie avait du mal à ingurgiter le moindre aliment, car elle en avait trop longtemps été privée. « Ils ont fini par lui insérer une sonde d’alimentation dans l’œsophage », explique Marcie Cornell, qui ajoute que la chienne « est nourrie toutes les 8 heures grâce à sa sonde ».



Lenawee Humane Society / Facebook

Par ailleurs, Marcie Cornell et ses camarades ont découvert que Maggie était enceinte. La directrice a alors décidé de l’accueillir chez elle pour l’aider à se remettre et lui permettre d’accoucher et d’élever ses petits dans de bonnes conditions.

« Je me demandais comment cette chienne allait avoir des chiots »

« En la caressant, j'ai commencé à pleurer parce que je pouvais sentir chaque os de son corps, raconte sa mère d’accueil. Je me demandais comment cette chienne allait avoir des chiots dans 2 semaines. »

Maggie a donné naissance à 11 petits. Malheureusement, 4 d’entre deux sont décédés, mais les 7 survivants sont en bonne santé. La maman n’étant pas en état de prendre soin d’eux, ils ont été placés en familles d’accueil.



Lenawee Humane Society / Facebook

La chienne continue de s’améliorer à petits pas. « Aujourd'hui, elle ne pèse que 15 kilogrammes, mais au lieu de compter chaque vertèbre, je ne vois que sa colonne vertébrale, dit Marcie Cornell. On voit encore quelques côtes, mais plus toutes et ce sont pour moi des progrès. »

Quand sa santé le permettra, Maggie pourra être proposée à l’adoption. Tout comme ses chiots lorsqu’ils passeront le cap des 8 semaines d’âge.

Lenawee Humane Society / Facebook