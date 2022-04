Cette chienne reste toujours aux côtés de sa propriétaire pour sa sécurité et lui redonne confiance en la vie

Alors qu’elle sombrait dans le désespoir et l’isolement à cause de la maladie, une jeune britannique a pu voir le bout du tunnel grâce à sa chienne d’assistance médicale. Tout a changé dans son existence depuis l’arrivée d’Olive.

« J'ai le chien parfait à mes côtés et ma vie n'a jamais été meilleure. Je ne changerais rien ». Ces paroles sont celles de Fay Butler, jeune femme de 27 ans vivant à Basingstoke, à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Londres. Le chien en question est, en fait, une chienne. Il s’agit d’une croisée Labrador Retriever répondant au nom d’Olive.

Elle a été spécifiquement formée pour prévenir Fay Butler lorsque celle-ci est sur le point de perdre conscience. Sa maîtresse a alors le temps de s’asseoir et de se mettre en sécurité en prévision d’une chute, rapporte le Mirror.



Fay Butler était une adolescente active et heureuse, jusqu’au jour où elle s’était soudainement effondrée. Episodes de grande fatigue et évanouissements étaient devenus fréquents depuis, tout comme ses admissions aux urgences. Son quotidien devenait de plus en plus difficile.

Les examens avaient révélé qu’elle était atteinte du syndrome de tachycardie posturale (PoTS), correspondant à une augmentation anormale de la fréquence cardiaque survenant lors des passages aux positions assise et debout. Elle souffrait également de gastroparésie, une maladie gastrique chronique.

Fay Butler ne pouvait pas sortir seule. Elle s’isolait peu à peu et perdait confiance en elle-même et dans la vie. Elle ne pouvait même pas attacher ses lacets, sous peine de perdre connaissance.

Olive lui a redonné goût à la vie

En 2018, elle a entendu parler de l’organisation Medical Detection Dogs, qui forme des chiens d’assistance et de détection médicales. Elle a ensuite rencontré Olive, et cela été le coup de foudre.

Elle devait toutefois patienter, car il y a eu la pandémie de Covid. Puis, en mars 2021, Fay Butler et Olive pouvaient enfin être réunies pour toujours.

« Je me souviens à quel point elle me mettait à l'aise. Je n'avais aucune anxiété à l'idée d'être en public. Cette vague de soulagement m’a envahie », dit la jeune femme. La chienne la calme et la rassure. Elle lui a permis de retrouver l’autonomie et la vie sociale qu’elle avait perdues.

« C'est comme si Olive avait toujours été avec nous, poursuit-elle. Comme si elle était la pièce manquante d'un puzzle qui est à présent complet ». A présent, Fay Butler peut envisager l’avenir avec espoir et sérénité grâce à son amie à 4 pattes.