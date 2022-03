Cette chienne née dans la rue a trouvé sa vocation grâce à sa mère adoptive : elle participe à la conservation des espèces menacées

Lorsqu'elle est née, Hera avait déjà un destin tout tracé. Sauvée de la rue, elle a été adoptée par une femme qui l'a formée à la détection d'animaux sauvages.

Hera a vu le jour dans les rues animées de Lisbonne. Récupérée par les bénévoles d'un refuge local, alors qu'elle était haute comme 3 pommes, la chienne a ensuite été adoptée vers l'âge de 6 mois. Hélas, sa famille l'a rendue en raison de son énergie débordante...

La petite boule de poils a dû patienter encore un an avant d'être adoptée de nouveau. Cette fois-ci, ce fut le coup de foudre. Rita Santos, qui possédait déjà un compagnon à 4 pattes nommé Zeus, a immédiatement repéré le potentiel de la jeune chienne. En 2017, elle lui a donc ouvert non seulement les portes de sa maison, mais elle l'a également formée à détecter des animaux sauvages sur le terrain. « Nous l'avons testée et elle a été formidable », a déclaré Rita Santos à Daily Paws.

Depuis son adoption en 2017, Hera l'aventurière a voyagé dans 7 pays avec sa propriétaire. Aujourd'hui, elle sait identifier 17 cibles différentes, telles que des ours bruns, des loups, des tortues ou encore des lézards.

Un lien très fort entre la chienne et sa propriétaire

Mais concrètement, que fait Hera ? Elle cherche des excréments ! Grâce à son flair hors pair, la chienne détecte les odeurs et permet aux scientifiques d'étudier les animaux sauvages, sans qu'ils aient besoin d'entrer en contact direct avec eux. « Elle aide à surveiller les espèces », a indiqué sa propriétaire.

En effet, les déjections d'un animal peuvent fournir une kyrielle d'informations précieuses pour les scientifiques. Régime alimentaire, taux d'hormones, présence de parasites et autres éléments sont recueillis, ainsi qu'analysés. En agissant de la sorte, Hera participe à la conservation des espèces en voie de disparition.

En plus de réaliser un travail scientifique remarquable dans les hautes herbes, Hera rend la vie de Rita Santos bien meilleure. Se qualifiant de « personne très anxieuse », cette dernière affirme que son amie à fourrure l'apaise au quotidien.

La chienne et sa maîtresse ont tissé une relation très forte au fil du temps. « Elle est le centre de mon univers », a confié Rita Santos, heureuse de pouvoir vivre et travailler avec sa merveilleuse boule de poils.