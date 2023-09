Cette chienne gravit les sommets montagneux et rêve d'un plus grand défi : trouver une famille

Depuis son box au refuge, Mila doit rêver de retrouver sa famille dont elle est privée depuis 2 ans. Les retrouvailles n’auront malheureusement pas lieu, mais les bénévoles qui s’occupent d’elle continuent d’espérer lui trouver un nouveau foyer aimant. En attendant, elle enchaîne les aventures et les défis.

Mila n’a pas le vertige et ne manque ni d’endurance, ni d’enthousiasme. Cette croisée Staffordshire Bull Terrier de 6 ans est toujours partante quand on lui propose un challenge, comme celui de gravir l’un des plus hauts sommets montagneux du Yorkshire du Nord en Angleterre.

Récemment, la chienne a en effet conquis le sommet Ingleborough, qui culmine à 723 mètres, en compagnie de 2 bénévoles de Dogs Trust, une association basée à Leeds.

Elle vit dans ce refuge depuis 2 ans et attend d’être adoptée, rapporte la BBC. C’est d’ailleurs pour elle le plus grand des défis.

Son pelage blanc à marques noires fait penser à la robe d’une vache. Au refuge, on la surnomme d’ailleurs affectueusement « little heifer », ce qui signifie « petite génisse », en raison de cette caractéristique.



Auparavant, Mila avait une famille. Ses anciens propriétaires avaient dû la laisser à la structure d’accueil de Leeds car leurs horaires de travail avaient changé et ils n’étaient plus en mesure de s’occuper d’elle.

« Pour je ne sais quelle raison, elle continue d’être ignorée »

D’après Kevin Johnson de Dogs Trust, la chienne a adoré l’ascension. « Milla a passé un excellent moment, dit-il. Elle a été parfaite. Elle adore les gens ».



Au cours de ces 2 dernières années, seules 2 personnes se sont intéressées à son profil. « Pour je ne sais quelle raison, elle continue d’être ignorée », regrette Kevin Johnson.

Au sein de l’association, Mila a suivi un apprentissage intensif qui lui a permis de passer de « chienne bruyante et anxieuse à amie résiliente ». L’équipe de Dogs Trust ne désespère donc pas de lui trouver une famille aimante pour toujours. Elle a toutes les qualités pour combler ses futurs maîtres de bonheur et ainsi retrouver une vie ressemblant à celle qui était la sienne par le passé.