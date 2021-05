Un chien épuisé voit une vache allongée et vient faire la sieste sur son dos

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir un chien et une vache endormis côte à côte. Que l’un fasse sa sieste sur le dos de l’autre est encore moins courant. C’est justement ce qu’un habitant a découvert en quittant son domicile.

Les animaux ont prouvé maintes fois que l’on n’a pas forcément besoin d’appartenir à la même espèce pour s’entendre. L’histoire dont il est question ici et qui a eu lieu dans une ville indienne ne fait que le confirmer. Elle est rapportée par Heaven of Animals.

Sarthak Gambhir, qui vit à Jhansi dans l’Etat de l’Uttar Pradesh (Nord de l’Inde), sortait de chez lui un matin quand il a assisté à une scène à la fois surprenante et adorable.

Dans la rue, une vache était couchée par terre, mais elle n’était pas seule. Un petit chien errant à la robe blanche et visiblement fatigué l’accompagnait. Le canidé avait bien besoin de repos, lui aussi, et d’un couchage confortable. Il a alors décidé de se hisser sur le dos de la vache. Il s’est ensuite roulé en boule et s’est endormi.

Amis de longue date ou rencontre fortuite ?

Sarthak Gambhir n’avait jamais rien vu de tel. Il s’est empressé de prendre son téléphone pour immortaliser la scène. Il a réalisé plusieurs photos qu’il a postées sur les réseaux sociaux. Des clichés qui sont devenus viraux en un rien de temps.

L’homme ignore si la vache et le chien avaient l’habitude de se côtoyer ou si c’était la première fois qu’ils se rencontraient. Quoi qu’il en soit, le bovidé ne semblait pas du tout gêné par la présence du canidé sur son dos. Quant à celui-ci, il était ravi de profiter d’un endroit douillet et chaud pour sa sieste.