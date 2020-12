Un chien abandonné sans nourriture survit grâce à la détermination de ses sauveteurs. Affamé, ses pattes ne supportaient plus son poids !

© Second Chance Rescue NYC

Au vu de son état de maigreur extrême et de sa faiblesse constatés au moment de son sauvetage, les vétérinaires craignaient le pire au sujet d’une chienne abandonnée découverte par une randonneuse. Sa formidable détermination lui a toutefois permis de se mettre sur la voie de la guérison.

Une jeune femme effectuait une randonnée sur un site naturel de l’Etat de la Géorgie (Sud des Etats-Unis), quand elle a aperçu une silhouette couchée sur l’herbe, quasi immobile. Il s’agissait d’une chienne croisée Berger Allemand en grande souffrance. Elle n’avait plus que la peau sur les os, rapporte The Dodo.

Elle l’a aussitôt emmenée à la clinique vétérinaire la plus proche, le Fayetteville Animal Hospital. On a alors expliqué à la randonneuse que si elle ne l’avait pas trouvée et amenée, la chienne n’aurait pas pu tenir quelques heures de plus, tant elle était mal en point.

Alors qu’elle aurait dû peser une trentaine de kilogrammes, elle n’en affichait que 6 sur la balance.

Hospitalisé, l’animal a bénéficié de toute l’attention des vétérinaires, fermement décidés à le sauver. Au fil des heures, son état de santé s’améliorait petit à petit.

La chienne, qui a été appelée Thumbelina (Poucelina dans la version française du conte d’Andersen et du film de 1994), a ensuite été prise en charge par l’association Second Chance Rescue NYC, qui n’avait jamais rencontré de cas aussi sévère de maigreur et d’affamement jusque-là.

Thumbelina, pouvait à peine tenir sur ses pattes et n’était pas encore capable de marcher, mais elle se remettait à s’alimenter et gagnait progressivement des forces et du poids. Elle continuait de progresser de jour en jour.

10 jours après son sauvetage, elle a fait ses premiers pas. « Elle sait à quel point elle est aimée. […] Quelle battante ! », racontait l’association sur sa page Facebook.

A lire aussi : Paralysé suite à une opération ratée, un chien tétraplégique réapprend à marcher grâce au soutien infaillible de ses propriétaires

La chienne avait encore un long chemin à parcourir, mais elle était désormais hors de danger et entre de bonnes mains.