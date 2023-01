Cette chienne affectueuse s’endort chaque soir dans les bras de son petit frère humain

Daisy est arrivée chez Brittany Troilo et sa famille il y a 2 ans, et depuis, leur vie n’est plus la même. La Rottweiler s’est prise d’une grande affection pour son frère humain, et veille sur lui comme son ange gardien. Ils s’endorment ensemble chaque soir, et ne changeraient leur routine pour rien au monde !