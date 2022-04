Cette chienne a regardé défiler les visiteurs du refuge pendant 2 ans dans l'espoir d'être aimée et adoptée

Certains chiens sont contraints de passer par la case « refuge » et y restent bien trop longtemps. Ce fut le cas de Janice, dont personne ne voulait. La chienne a attendu 2 ans que des familles ne daignent enfin s'intéresser à elle.

Janice avait 7 ans lorsqu'elle a franchi les portes du Columbiana County Dog Pound, un refuge pour animaux basé à Lisbon, dans l'Ohio (États-Unis). Au début de l'année 2022, les bénévoles ont posté un message sur Facebook, dans lequel ils indiquaient que « la douce fille » cherchait toujours chaussure à son pied. « Cette photo montre à quel point les petites choses la rendent heureuse. Un grand lit moelleux, son ours et un kong avec du beurre de cacahuète », a commenté le personnel.

2 ans d'attente et d'espoir, 2 ans à regarder défiler les visiteurs qui repartaient avec d'autres pensionnaires. Cette année, la belle à la robe chocolat a soufflé sa 9e bougie avec toujours le même souhait : être adoptée par une famille aimante.

Vers une fin heureuse ?

D'après ses bienfaiteurs, Janice « est très amicale avec les gens. Elle est pointilleuse avec ses amis chiens et n'aime pas les chats ». Comme la chienne n'est plus dans la belle fleur de l'âge, beaucoup de familles lui ont tourné le dos et ont préféré accueillir des animaux de compagnie plus jeunes. « Aucun autre chien n'a jamais passé autant de temps dans notre refuge que Janice », a déploré l'association.

Mais le récent plaidoyer des volontaires a porté ses fruits. Le doux visage de leur protégée a illuminé les réseaux sociaux... et plusieurs personnes seraient prêtes à l'adopter ! Le cri de cœur des bénévoles a été entendu par des centaines d'internautes, lesquels ont partagé en masse la publication.

© Columbiana County Sheriff's Office / Facebook

A lire aussi : Un étudiant essaye de sauver sa chienne amputée d'une patte grâce à ses études d'ingénierie

Hélas, les dernières rencontres entre des adoptants potentiels et l'animal furent un échec. Mais l'équipe garde espoir, car les demandes d'adoption affluent. Après avoir attendu si longtemps, la chienne va peut-être enfin pouvoir poser ses pattes et profiter de la vie qu'elle a toujours méritée. C'est, en tout cas, ce que nous lui souhaitons.