Ces Pitbulls s’endorment paisiblement dans un espace réconfortant après avoir connu la négligence (vidéo)

Roo et Moo ont eu un passé difficile au cours duquel négligence et maltraitance faisaient partie du quotidien. Placés en famille d’accueil, ils ont appris ce qu’était la bienveillance et l’amour, ce qui leur a progressivement fait baisser leur garde.

Katie et Meaghan, 2 amoureuses des bêtes, ont décidé de consacrer leur temps libre à la cause animale. Elles accueillent des chiens sauvés en tant que famille relais et leur trouvent des familles aimantes. Toutefois, en rencontrant Roo et Moo, elles ont décidé de faire bien plus pour eux.

Ces derniers, 2 chiens de type Pitbull, ont échappé à une vie malheureuse après avoir été secourus. Ils ne sont pas arrivés en même temps chez leurs bienfaitrices, mais se sont vite liés d’amitié jusqu’à devenir inséparables.

Une vie paisible

À l’origine et selon la procédure, les 2 quadrupèdes devaient rejoindre leur maison pour la vie après avoir séjourné chez leurs maîtresses provisoires. Finalement, ces dernières ont décidé de les adopter, car elles se sont beaucoup attachées à eux. Roo et Moo sont donc restés aux côtés de celles qui leur ont redonné confiance en la vie.

Conscientes qu’ils auront besoin de temps pour se reconstruire, les femmes sont aux petits soins pour leurs boules de poils. Par exemple, dans une vidéo relayée par Parade Pets, Roo et Moo sont blottis l’un contre l’autre et profitent d’une sieste devant la fenêtre. Leurs propriétaires ont installé une petite banquette avec un coussin moelleux pour qu’ils soient confortablement installés.

Ceux qui n’avaient autrefois aucune considération sont désormais choyés et peuvent fermer les yeux chaque jour avec un sentiment de sécurité : « Quand vous passez tous les 2 d’une vie de négligence et d’abus à une mère qui vous construit un coin lit sur mesure pour prendre un bain de soleil », écrivaient leurs humaines sur TikTok.

Même si certains traumatismes sont toujours présents, le passé des toutous est loin derrière eux. L’heure est à la reconstruction et ils ont trouvé le meilleur foyer possible pour se consacrer à ce nouveau départ.