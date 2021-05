Ce policier a pris sa décision dès qu’on lui a présenté un chiot abandonné dans le froid

Alors qu’il intervenait au refuge pour autre chose, un policier y a rencontré un chiot que l’on venait de secourir après son abandon. L’homme a tout de suite compris qu’il ne repartirait pas sans lui. Dès lors, sa décision était prise.

L’équipe du refuge de la Panhandle Animal Welfare Society a fait une triste découverte, un matin, devant la structure d’accueil située à Fort Walton Beach, dans l’Etat de la Floride. Un chiot y avait été abandonné durant la nuit, et il avait dû supporter le froid et la solitude jusqu’à l’arrivée des bénévoles, raconte The Dodo.

Peu après, un policier est arrivé sur les lieux, mais pour une affaire qui n’avait aucun rapport avec le petit chien. L’officier Marcus Montgomery était loin d’être un inconnu au refuge, puisqu’il y avait adopté son chien, un Pitbull répondant au nom de Vader.

La connexion s’est faite instantanément

On lui a alors présenté le chiot venant d’être secouru et l’homme en est littéralement tombé amoureux. La connexion entre le policier et le jeune canidé a été instantanée. Marcus Montgomery n’avait jamais été aussi attendri que par la douceur, le calme et la discrétion de cet être minuscule qu’il tenait dans les bras. Il ne poussait aucun aboiement, ni pleur. Le chiot se sentait en sécurité, blotti contre son nouvel ami.

© Panhandle Animal Welfare Society

L’officier Montgomery savait déjà qu’il rentrerait à la maison avec cet animal. Lui et sa compagne ont décidé de l’adopter. Tout comme Vader, ils lui ont donné un nom inspiré de la saga « Star Wars » : Kylo.

Vader a été tout aussi ravi de l’accueillir. Quant à Kylo, il a un grand frère pour tout lui apprendre et une famille qui l’aime.

© Kristen Home Montgomery