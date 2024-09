Ce petit chien perd la tête en découvrant une araignée près de son panier et tente désespérément de faire réagir sa maîtresse (vidéo)

L’arachnophobie, ou la peur des araignées, touche de nombreuses personnes. Les chiens, eux, ne craignent pas forcément ces petites bêtes, mais pour la petite Caniche dont il est question ici, leur présence a manifestement quelque chose d’alarmant. Si bien qu’elle a tout fait pour que sa propriétaire s’en rende compte et agisse en conséquence.

Se faisant appeler « @margiemack501 » et « Lilfitprincess » sur TikTok, une jeune femme passionnée de sport filme souvent sa chienne, une femelle Caniche nain, et y partage régulièrement les vidéos de cette dernière, toutes aussi amusantes et attendrissantes les unes que les autres.

L’une de ces séquences, que relaie Parade Pets, est devenue virale en très peu de temps, puisqu’elle totalise 2,2 millions de vues depuis sa mise en ligne le 9 septembre 2024. On y voit la frénésie dans laquelle la petite chienne est entrée en faisant une surprenante découverte chez sa maîtresse et les efforts qu’elle a faits pour que celle-ci en soit informée.

Lilfitprincess était donc tranquillement assise dans la pièce qu’elle consacre à son activité physique quand son amie à 4 pattes s’est mise à courir. Elle allait et venait entre son panier, installé à côté du présentoir à haltères, et sa propriétaire.

La chienne avait clairement quelque chose d’important à faire savoir à son humaine, mais celle-ci n’avait pas l’air de comprendre.

Ce qui la mettait dans un tel état n’était, en fait, qu’une simple araignée qui se tenait près du couchage, mais pour l’amie à fourrure de Lilfitprincess, cela n’avait rien d’anodin.

Pour la chienne, sa maîtresse devait absolument faire quelque chose pour éloigner la bestiole, mais elle ne bougeait pas. Elle a continué d’enchaîner les courses, s’arrêtant à chaque fois face à sa propriétaire pour la regarder droit dans les yeux, espérant qu’elle se décide enfin à réagir.

« Un chien d'alerte aux araignées »

Le comportement de la Caniche a fait rire de nombreux internautes, dont beaucoup y sont allés de leurs commentaires pleins d’humour. « Vous avez échoué à répondre correctement à cette urgence ! » a ainsi plaisanté cyssi. « Elle a dit 911 [le numéro d’appel d’urgence] en gros caractères et vous n’avez pas répondu », a écrit, pour sa part, Delucedeleche. Quant à Dani, elle a souhaité savoir « comment obtenir un chien d'alerte aux araignées ».

@margiemack501 / TikTok

Pour la petite histoire, Lilfitprincess s’est finalement levée et a fait sortir l’araignée de la pièce, au grand soulagement de sa chienne.