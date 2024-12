Ce jeune Bouvier Bernois voue une véritable admiration à sa grande soeur Rottweiler malgré la différence d'âge (vidéo)

10 ans d’âge séparent Alfie de sa grande sœur Harper, mais cette différence n’empêche pas ces 2 chiens de s’adorer. Le benjamin voit sa congénère séniore à la fois comme un modèle à suivre et une source de soutien affectif et émotionnel inestimable. Leur complicité émeut chaque jour les membres de leur famille, mais aussi les nombreux internautes qui les suivent sur TikTok.

Alfie le Bouvier Bernois et Harper la Rottweiler sont 2 des 4 vedettes du compte TikTok « @harper_and_hudson », que suivent des dizaines de milliers d’abonnés. Les autres sont Jade, femelle Bouvier Bernois elle aussi et âgée d’un an et demi, ainsi que Hudson, qui n’est malheureusement plus de ce monde.

Alfie est encore jeune, n’étant âgé que de 8 mois. On pourrait avoir du mal à le croire vu sa carrure qui est déjà imposante, faisant d’ailleurs la même taille que son aînée Harper qui est pourtant tout sauf minuscule.



@harper_and_hudson / TikTok

A 11 ans, la chienne séniore prend son rôle de grande sœur – voire de maman – très au sérieux. Elle fait constamment montre d’affection, de bienveillance et de patience à l’égard d’Alfie. Ce dernier est extrêmement attaché à elle et il voit en elle un exemple, un modèle à suivre. Il a encore beaucoup à apprendre malgré ce que son gabarit pourrait laisser à penser et peut compter sur Harper pour l’accompagner dans ce processus.

Une proximité et une tendresse qui font plaisir à voir

Leur belle complicité est palpable dans bon nombre de vidéos que l’on peut découvrir sur le compte TikTok cité plus haut. L’une de ces séquences est particulièrement parlante et a attendri de très nombreux internautes. Elle a été mise en ligne le 27 novembre, totalise près d’un demi-million de vues sur le réseau social et est relayée par Parade Pets. La voici :

Cette manière qu’à Alfie de coller sa tête contre celle de Harper et les « bisous » que lui adresse cette dernière en disent long sur l’intensité des liens qui unissent ces 2 chiens. Leurs humains doivent être heureux et fiers de les voir aussi proches l’un de l’autre.