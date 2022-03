Ce cochon et ce Golden Retriever forment un duo atypique et plus soudé que jamais !

© Arianna Tsolakoglou

A première vue, Gina et Hamlet ne semblent pas avoir grand-chose en commun, l’une étant une chienne et l’autre un cochon. Pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde et ne peuvent se passer l’un de l’autre.

Arianna Tsolakoglou est le témoin privilégié d’une amitié hors du commun, celle qui lie sa chienne et son cochon nain. Un récit rapporté par le Mirror.

Gina la Golden Retriever et Hamlet le porcin forment un duo d’amis insolite. Leur propriétaire, qui vit entre la Californie et Athènes, les a sauvés tous les 2, mais ne s’attendait pas à ce qu’ils s’entendent à ce point.

Arianna Tsolakoglou avait adopté Gina en 2017 après l’avoir découverte abandonnée sur une plage. La chienne était alors en train d’allaiter 2 chiots et 4 chatons. 2 années plus tard, elle avait secouru Hamlet alors qu’il n’était âgé que de quelques mois et était mal en point ; il souffrait de blessures à la tête et avait la queue fracturée.

Dès que Hamlet lui a été présenté, Gina l’a instinctivement placé sous son aile. « C'était extrêmement intéressant et touchant de voir comment Gina l'a traité quand je l'ai ramené à la maison. Elle est une créature très protectrice », raconte sa maîtresse.



Arianna Tsolakoglou

Le premier mois, le cochon était gardé dans un petit enclos d’intérieur pour l’aider à s’habituer à son nouvel environnement en toute sécurité. La chienne passait alors des heures couchée près de la clôture à l’observer et à veiller sur lui. Puis, quand ils ont enfin pu entrer en contact, ils sont devenus inséparables.

Gina s’est toujours montrée très patiente et bienveillante à son égard. Elle « le laissait s'allonger sur elle, lui tirer les poils, mordiller ses griffes - il faisait ses dents - faire ce qu'il voulait », détaille Arianna Tsolakoglou.

Leurs retrouvailles sont toujours joyeuses

Les 2 animaux sont également vite devenus complices en crime. Ils joignent leurs efforts pour commettre toutes sortes de bêtises, comme éventrer des sacs de nourriture pour satisfaire leur gourmandise.

« Hamlet utilise son intelligence et ses compétences en résolution de problèmes, et Gina utilise sa capacité physique, étant plus grande, pour arriver à des choses qu'ils ne sont pas censés faire », s’amuse leur propriétaire.

Le reste du temps, ils se prélassent ensemble au soleil, jouent et font la sieste côte à côte. Il leur arrive d’être brièvement séparés, mais quand ils sont retrouvent, c’est toujours la fête.

Arianna Tsolakoglou