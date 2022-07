Ce chien volé en 2012 a retrouvé ses maîtres en 2022 à 500 kilomètres du lieu de sa disparition

Le vol de chien est un fléau qui attriste beaucoup les propriétaires. Une épreuve très difficile à surmonter que Chantal et Jeannot Jaume ont malheureusement subie il y a 10 ans. Grâce à l’ identification et peut-être aussi à un coup de chance, le couple a eu le plaisir de retrouver leur fidèle compagnon.

Fitou, de son petit nom, est un Barbu Tchèque aujourd’hui âgé de 12 ans. Il avait été adopté à ses 3 mois en 2010 par Chantal et Jeannot Jaume, un couple résidant dans le département de la Lozère.

En 2012, la famille s’était rendue dans le Vaucluse pour quelques jours de repos bien mérités. « Je l'avais pris pour la chasse. J'étais avec lui dans les vignes. Je me suis retourné, il n'était plus là. Avec ma femme, on avait fait le tour de toutes les SPA. On était allé à la mairie. On avait cherché partout », s’est remémoré Jeannot. Un souvenir douloureux pour ce maraîcher à la retraite qui était très attaché à son chien.

Le couple n’avait jamais abandonné leurs recherches et a confié avoir toujours gardé espoir. Il a même fait appel à une amie voyante pour tenter de résoudre ce mystère, en vain.



Chantal et Jeannot Jaume – Démotivateur

Coup de théâtre 10 ans plus tard

Le 27 juin 2022, la pension et fourrière animalière l’Eden, de Chastel-Nouvel au nord de Mende en Lozère, s’est vue confier un chien âgé. La police municipale de Saint-Chély-D’apcher l’avait récupéré alors qu’il errait dangereusement sur la voie publique.

La responsable du refuge, Hélène Martinazzo-Bruel, a alors scanné sa puce électronique et contacté ses propriétaires le 2 juillet 2022.

« Je n’arrivais pas à y croire. Il a vécu 10 ans sans nous. J'en ai pleuré », a confié Chantal au Démotivateur.

Sans attendre, le couple a pris sa voiture pour aller chercher Fitou. Chantal et Jeannot ne savaient pas si leur chien les reconnaîtrait, mais les retrouvailles ont bel et bien été émouvantes. « On avait un peu peur de le revoir mal en point. On l'a quitté, c'était un cadet. On le retrouve, c'est un vieillard. Mais il pète la forme », s’est réjoui Jeannot.

Ils envisagent de reprendre leurs activités là où ils les avaient laissées et de profiter à chaque instant des uns des autres.

Par ailleurs, Hélène Martinazzo-Bruel souligne le rôle important des fourrières animalières dans ce genre de situation. « Nous les mettons en sécurité. Nous prenons soin d'eux. Au bout de 8 jours ouvrés, nous pouvons les proposer à l'adoption. Nous nous battons pour qu'ils retrouvent un foyer », a-t-elle conclu.