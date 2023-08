Un chaton de refuge surnommé Houdini fait le buzz sur les réseaux sociaux en s'évadant habilement de sa cage ! (Vidéo)

Nos petits moustachus adorés sont connus pour leur élégance, leur agilité et leurs capacités physiques exceptionnelles, an raison de leur anatomie. Il faut dire qu’ils ont notamment la chance d’arborer une colonne vertébrale très souple, qui leur permet d’effectuer toutes sortes d’acrobaties et d’être de fabuleux contorsionnistes.

Si vous êtes l’heureux responsable d’un chat, vous l’avez certainement déjà vu réaliser des prouesses et traverser des zones extrêmement étroites… en toute décontraction !

Des millions d’internautes épatés par les capacités physiques du chaton

Une vidéo publiée sur TikTok par @lowcountryfoster et relayée par Newsweek, montre justement un chaton pris en charge par le refuge s’évader de sa cage. Le félin glisse la tête entre les barreaux, puis ses pattes avant, et enfin le reste de son corps.

La scène, rythmée par la musique de Montell Jordan, This Is How We Do It (que nous pouvons traduire par : « C’est comme ça que nous le faisons »), a épaté les internautes. Le propriétaire de ce compte TikTok a fait référence à l’un des plus célèbres magiciens de l’Histoire, en écrivant avec humour « Hairy Houdini ! ».

© @lowcountryfoster / TikTok (capture d'écran)

À ce jour, le clip a été visionné 2,5 millions de fois et a reçu plus de 235 000 mentions « j’aime ». Des milliers d’utilisateurs se sont exprimés dans les commentaires. « C’est bien d’avoir de l’ambition » ; « Que quelqu’un adopte ce bébé intelligent dès que possible ! » ; « Le voisin du dessus prend des notes », peut-on lire, par exemple.

Pour rebondir sur cette dernière remarque, nous avons effectivement l’impression que le chaton installé dans l’autre cage observe la fugue de son camarade et tente de le rejoindre !

À la suite de ce partage sur les réseaux sociaux, le refuge n’a pas donné de nouvelles du fugitif. Mais il ne fait aucun doute que des dispositions particulières ont été prises pour cet « Houdini » félinement talentueux !