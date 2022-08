Ce chien policier prenant sa retraite a droit à une somptueuse cérémonie (vidéo)

Son nom n’a pas été communiqué, mais un chien policier ayant pris la retraite après des années passées à travailler à l’aéroport a eu droit à son moment de gloire et de célébrité. Un récit rapporté par The Indian Express le lundi 8 août.

La vidéo montrant le cortège festif a été postée le 5 août sur Twitter par un utilisateur se faisant appeler Adarsh Hegde. La publication est rapidement devenue virale sur le réseau social, totalisant près de 2000 retweets, 360 000 vues et 13 000 likes à ce jour.



Adarsh Hegde / Twitter

On y voit le chien en question, un Labrador Retriever à la robe couleur sable, installé dans un véhicule décapotable richement décoré, et lui-même paré d’une belle couronne de fleurs. Le cortège est précédé d’une colonne de policiers en uniforme assurant son escorte, ainsi que d’un Golden Retriever appartenant très probablement à son unité cynophile.

Alors que la voiture avance lentement sur le tapis rouge, fleurs et confettis sont jetés sur le quadrupède, qui a donc pris sa retraite après avoir servi au sein de la police de l’aéroport de Chennai, dans l’Etat du Tamil Nadu (sud-est de l’Inde). C’est d’ailleurs là que la fête a eu lieu en son honneur.

Voici la vidéo montrant une partie de cette cérémonie :

Farewell on superannuation of k9 of Chennai airport...????????????????????????????? pic.twitter.com/gtNp96j9HY

