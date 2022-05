Ce chien jeté par-dessus l'enceinte d'un refuge espère mettre la patte sur une nouvelle famille aimante

En Angleterre, le personnel d’un refuge a fait une étonnante découverte en y arrivant le matin. Un chien qui ne faisait pas partie de ses pensionnaires attendait dans l’enceinte de l’établissement. En visionnant les images de vidéosurveillance, les bénévoles ont compris qu’ils avaient affaire à un abandon.

Un chien jeté par-dessus la clôture d’un refuge a été pris en charge par l’association, qui lui cherche une famille aimante. Un récit rapporté par Daily Record.

Les bénévoles de la RSPCA de Hull, dans le nord-est de l’Angleterre, n’en croyaient pas leurs yeux. Arrivés au refuge le matin, ils ont trouvé un croisé Berger Allemand qui attendait sagement au pied du mur d’enceinte de la structure d’accueil.

Une découverte relatée sur la page Facebook de l’association : « Arrivée inattendue dimanche matin ! Lorsque vous arrivez au travail et découvrez un chien à l'intérieur de la clôture prêt à vous accueillir, alors que ce n'est pas l'un des vôtres. »

L’étonnement a ensuite laissé place à la tristesse, lorsque les images de vidéosurveillance ont révélé ce qui s’était passé quelques heures plus tôt. Le chien en question avait été poussé par-dessus la clôture, dans un acte clair et lâche d’abandon.

Le malheureux canidé avait visiblement cherché à rejoindre ses anciens maîtres, car des touffes de ses poils ont été retrouvées dans les barbelés.

Mac pourra bientôt être adopté

Mac est désormais en sécurité et entre de bonnes mains. L’équipe de la RSPCA de Hull prend soin de lui et lui donne beaucoup d’amour. Tous sont sous le charme de cette créature douce et gentille.

RSPCA Hull / Facebook

Les bénévoles le préparent pour un nouveau départ dans la vie. Il sera bientôt disponible à l’adoption, et tout le monde espère qu’il n’aura pas attendre longtemps avant de trouver une famille.