Ce chien fait un saut par la fenêtre héroïque afin d'échapper à l'enfer de sa maison en flammes (vidéo)

La vidéo de 15 minutes démontre le courage dont a fait preuve Charly, le chien de la famille Stump. Pour échapper aux flammes, nulle autre solution que de sauter dans le vide du deuxième étage et de s’en remettre aux bons samaritains qui le suppliaient de leur faire confiance.

La petite ville de Fleetwood, en Pennsylvanie aux États-Unis, a connu une matinée mouvementée ce 27 avril 2022. Peu avant 8h, un feu s’est déclaré au sein d’une maison d’habitation, laissant prisonniers des flammes les animaux du foyer. Heureusement, Justin Steinmetz, un riverain âgé de 40 ans, sur place à ce moment, a très vite sonné l’alarme auprès du voisinage et des pompiers du feu. « J'étais le premier sur les lieux », déclare-t-il encore sous le choc au journal New York Post.

S’en sont suivi de longues minutes angoissantes de combat contre les flammes pour mettre en sûreté les animaux de la maison. Personne ne s’attendait à ce que Charly, croisé Rottweiler, accomplisse un acte aussi audacieux pour se soustraire à l’enfer.

Steinmetz Family Farms / Capture d'écran

Une prouesse filmée par Justin Steinmetz

Le bon samaritain a eu le réflexe de filmer toute la scène pour le plus grand plaisir des internautes. On y découvre dans un premier temps le premier chien de la famille Stump qui s'extirpe seul du rez-de-chaussée de la maison. Celui-ci semble affolé plus que soulagé. Et pour cause ! Son compagnon Charly est toujours coincé à l’intérieur.

C’est à ce moment que Justin l’aperçoit, perché à une fenêtre du deuxième étage. La fumée qui s’en dégage laisse peu d’espoir quant au temps octroyé au malheureux pour s’échapper.

« Allez, Charly ! Saute », lui crie alors l’un des voisins.

In extremis, Charly s’élance dans le vide et est rattrapé le dos déjà gravement brûlé (à partir de 3:30 sur la vidéo).

Les pompiers mettront 30 minutes pour maîtriser l’incendie. La jeune Katie Stump, âgée de 18 ans, a également retrouvé l’un des deux chats du foyer sain et sauf. L’autre cependant, est toujours disparu.

Toute la famille a trouvé refuge chez des parents proches. Par ailleurs, la communauté a mis en place une cagnotte afin d’aider les Stump à se remettre de cette épreuve.

