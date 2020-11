Ce chien est un véritable artiste ! Chaque jour, il chante et joue du piano pour ses propriétaires ! (Vidéo)

Buddy Mercury joue du piano, chante et vient en aide aux animaux qui, comme lui par le passé, attendent d’être adoptés dans les refuges. Ce chien mélomane est suivi par des dizaines de milliers d’abonnés sur Instagram.

Freddie Mercury disparaissait il y a 29 ans jour pour jour. Un couple d’Américains, fervents admirateurs du chanteur du groupe Queen, ont nommé leur chien d’après lui : Buddy Mercury. Ce dernier n’a pas hérité que du nom de l’interprète de « Bohemian Rhapsody », « We Will Rock You » ou encore « We Are The Champions ». Il a aussi en commun un goût prononcé pour la musique.

Les performances au piano de ce croisé Beagle / Basset Hound de 4 ans sont d’ailleurs très suivies sur Instagram, où il compte plus de 33 mille abonnés, comme le rapporte le site Amo Mama.

L’activité préférée du canidé, que ses propriétaires avaient adopté dans un refuge alors qu’il était âgé de 14 mois, consiste à tapoter sur le clavier du piano tout en « chantant ». Il s’y adonne plusieurs fois par jour, sans y être incité par ses maîtres, à leur domicile situé à Ronkonkoma, sur l’île de Long Island (Etat de New York).

S’il dispose de son propre piano miniature, il n’hésite pas à jouer sur celui grandeur nature de ses parents, en se dressant sur ses pattes arrière.

Il le fait d’ailleurs pour la bonne cause. Les morceaux qui jouent sont consultables sur les plateformes de streaming, où la moitié des revenus qu’ils génèrent est reversée à des refuges pour animaux.

Buddy Mercury est d’ailleurs décrit sur Instagram comme étant « le seul Beagle à avoir un album sur iTunes et Amazon ».