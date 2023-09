Ce chien de refuge est aux anges lorsqu'il découvre le confort d'un vrai lit pour la première fois de sa vie

Cela fait 7 mois que Mr. Pugsley rêve d’être adopté, et qu’il voit ses compagnons de refuge quitter les lieux les uns après les autres… Pour lui remonter le moral, les bénévoles l’ont fait participer à un programme d’accueil temporaire, et le toutou a eu la plus tendre des réactions en découvrant le confort d’un lit.

En janvier dernier, un adorable canidé nommé Mr. Pugsley a fait son arrivée à la Stray Rescue of St Louis (SRSL), un refuge situé dans l’État du Missouri (États-Unis). Avant cela, il vivait dans la rue et n’avait jamais vraiment connu la compagnie des êtres humains.

Il s’était assis dans l’allée d’une maison dans l’espoir d’être repéré. « Le chien était apparu comme par hasard, a expliqué Donna Lochmann, responsable du sauvetage à la SRSL, à The Dodo. L’habitant était inquiet pour lui, il nous a appelés et nous l’avons accueilli. »

Un chouchou du refuge

Dès que Mr. Pugsley a franchi les portes du refuge, il a conquis les cœurs des bénévoles et est devenu l’un de leurs chouchous. Malheureusement, ce chien ne rencontrait pas le même succès auprès des adoptants potentiels.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

Aujourd’hui, cela fait 7 mois que Mr. Pugsley attend de rencontrer la famille de ses rêves. Il a vu ses compagnons de refuge être adoptés les uns après les autres, et son espoir s'amenuise de jour en jour…

Une petite parenthèse enchantée

Heureusement, les bénévoles de la SRSL ont mis en place un nouveau programme d’accueil, appelé Rovernights. Il permet aux amoureux des chiens de passer du temps avec un chiot de refuge pendant un week-end, leur offrant ainsi une petite parenthèse enchantée.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

« Avec Rovernights, certains animaux sont restés chez leurs accueillants un peu plus longtemps, d’autres ont été adoptés, et d’autres n’y sont restés que quelques nuits, raconte Donna Lochmann. Mais c’est bien de les faire sortir et de leur donner un peu de temps loin du refuge. »

Et c’est justement ce que Mr. Pugsley a pu faire ! Récemment, ce gentil toutou a été choisi pour passer un week-end dans une famille d’accueil, où il s’est imprégné du silence de la maison et du confort de son nouveau lit.

« Mr. Pugsley et moi nous sommes blottis pendant environ 12 heures d’affilée la nuit dernière, a déclaré la famille d’accueil du canidé sur Facebook. Quel amour ! »

A lire aussi : Une chienne chagrinée par son retour au refuge compte sur son paresseux en peluche pour surmonter sa peine

Stray Rescue of St Louis / Facebook

Quelques jours plus tard, le chien est retourné au refuge pour continuer à chercher un foyer pour toujours. Donna Lochmann espère de tout cœur que Mr. Pugsley le trouvera le plus vite possible. En attendant, il répand ses bonnes ondes dans les locaux de la SRSL. « Il est joyeux et plein de bonne volonté. Il a toujours un grand sourire », a conclu Donna.