Ce chien de refuge au sourire ravageur n'a séduit aucune famille pendant un an (vidéo)

Cela fait un an que Riley a fait son arrivée à la Jersey Society for the Prevention of Cruelty to Animals (JSPCA), un refuge américain. Le Spitz Allemand de 9 ans n’a pas tardé à séduire tous les bénévoles. Malheureusement, difficile d’en dire autant pour les adoptants potentiels.

Des freins à son adoption

Comme le rapporte le Jersey Evening Post, Riley a mis un temps fou à trouver la famille idéale. Était-ce à cause de son toilettage quotidien ? De ses 2 heures d’exercice nécessaires par jour ? De sa mésentente avec les autres animaux ? De ses aboiements intempestifs ?

Ces informations ont sûrement dû jouer en sa défaveur… Néanmoins, les bénévoles ont tenu à rappeler à tous que le Spitz Allemand avait également de nombreuses qualités.

Un chien fan de câlins et de longues promenades

« Il peut s’entendre avec les enfants de plus de 10 ans […] Il peut rester au maximum 4 heures seul à la maison, tant qu’il a des jouets et des friandises pour s’occuper. Cette boule de poils à l’énergie débordante adore les câlins et les longues promenades. Il est très intelligent, et aime apprendre de nouvelles choses. »

Au fil des semaines, le toutou au sourire ravageur a commencé à attirer l’attention de plus en plus d’adoptants. Les membres de la JSPCA lui ont même dédié une page sur leur site Internet afin de donner le plus d’informations possible à son sujet.

Heureusement, leurs efforts semblent avoir enfin porté leurs fruits. À la mi-septembre, les bénévoles apportaient une nouvelle réjouissante sur les réseaux sociaux.

En route vers une nouvelle vie

« Bien que nous ayons tous adoré passer du temps avec notre Smiley Riley, nous sommes si heureux de le savoir dans une nouvelle maison. Il adore la vie sur la plage », ont-ils écrit ce 20 septembre, en ajoutant d’adorables clichés du Spitz Allemand.

L’histoire de Riley est un véritable message d’espoir, et nous rappelle qu’il ne faut jamais baisser les bras. Sa patience - et celle des bénévoles - a enfin été récompensée !